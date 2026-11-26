Dragan J. Vučićević
Vlasniku Informera određen pritvor do 30 dana
Glavnom i odgovornom uredniku i vlasniku Informera Draganu J. Vučićeviću određen je pritvor do 30 dana, potvrđeno je za N1 Srbija na Drugom osnovnom sudu.
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Sudac istrage Drugog osnovnog suda u Beogradu prihvatio je prijedlog Drugog osnovnog javnog tužiteljstva i vlasniku Informera odredio pritvor do 30 dana.
Pritvor je određen zbog bojazni da bi Vučićević boravkom na slobodi mogao ponoviti kaznena djela.
Vučićević je ranije ispitan u Drugom osnovnom javnom tužiteljstvu u Beogradu zbog sumnje da je počinio dva kaznena djela – ometanje pravde i produljeno kazneno djelo izazivanja panike.
Sumnjiči ga se da je tijekom duljeg razdoblja neprimjerenim izjavama na svojoj televiziji izazivao paniku u javnosti, ali i ometao pravdu objavljivanjem tajnih dokumenata i uzimanjem jedne tužiteljice na metu.
Vučićevićev odvjetnik Boris Bogdanović rekao je za TV Informer da im je uručeno rješenje, ali se o njemu nije detaljnije izjašnjavao, navodeći da im je potrebno vrijeme da se upoznaju s njegovim sadržajem.
"Svakako ćemo se žaliti", rekao je.
Bogdanović je naveo i da je Vučićević na putu prema Centralnom zatvoru u Beogradu.
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