Uskoro bi isto mogli učiniti i ostali liječnici koji su prethodnih tjedana dali otkaz i još su na otkaznom roku. Kako doznaje novinarka 24sata Martina Pauček Šljivak, nakon što je Upravno vijeće bolnice poništilo natječaj na kojemu je Zadravec bila izabrana za predstojnicu, očekuje se da će i ostali liječnici koji su dali otkaze početi povlačiti svoje odluke. Time bi se mogao zaustaviti jedan od najvećih kadrovskih potresa u povijesti Vinogradske bolnice, koji je prijetio ozbiljnim posljedicama za pacijente.