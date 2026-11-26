poništen natječaj
Još jedan liječnik povlači otkaz nakon odluke da Dijana Zadravec neće biti šefica radiologije
Nakon poništenja natječaja za predstojnicu radiologije, prvi liječnik koji je dao otkaz ga je povukao, a povlači ga i drugi. Riječ je o dvojici intervencijskih neuroradiologa koji su jedini liječili aneurizme na mozgu bez otvaranja lubanje i spašavali živote pacijenata što je izvrsna vijest jer bi njihov odlazak ozbiljno ugrozio mogućnost zbrinjavanja najtežih neuroloških pacijenata.
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Uskoro bi isto mogli učiniti i ostali liječnici koji su prethodnih tjedana dali otkaz i još su na otkaznom roku. Kako doznaje novinarka 24sata Martina Pauček Šljivak, nakon što je Upravno vijeće bolnice poništilo natječaj na kojemu je Zadravec bila izabrana za predstojnicu, očekuje se da će i ostali liječnici koji su dali otkaze početi povlačiti svoje odluke. Time bi se mogao zaustaviti jedan od najvećih kadrovskih potresa u povijesti Vinogradske bolnice, koji je prijetio ozbiljnim posljedicama za pacijente.
U samo nekoliko tjedana otkaze je podnijelo čak 18 radiologa iz KBC-a Sestre milosrdnice. Među njima je bilo i sedam radiologa iz Klinike za tumore, čiji je odlazak također izazvao veliku zabrinutost zbog posljedica za pacijente. Liječnici su upozoravali da bi takav odljev stručnjaka mogao ozbiljno narušiti organizaciju rada te dostupnost dijagnostičkih i intervencijskih postupaka.
No nezadovoljstvo među liječnicima ne odnosi se samo na natječaj i kadrovske promjene. Kako doznaju od izvora iz bolnice, zaposlenici su posebno ljutiti jer su preostali radiolozi zatrpani poslom, dok Dijane Zadravec, prema njihovim tvrdnjama, tjednima nema na radnome mjestu.
"Zadravec ne dolazi na posao"
Tvrde da ona ne sudjeluje u svakodnevnom radu Zavoda i ne očitava nalaze, zbog čega se nezadovoljstvo među zaposlenicima dodatno pojačava. Posebno ih je razljutilo što se Zadravec posljednjih dana, kako doznaju, pojavila u bolnici samo kako bi u urudžbeni ured predala pisma upućena ravnatelju.
"Kako je moguće da Zadravec nema snage očitavati nalaze i primati pacijente dok se mi ubijamo od posla, a ima snage pisati pisma u kojima blati sve nas", govore liječnici za 24sata.
Dok se liječnici suočavaju s velikim opsegom posla i pokušavaju održati rad Zavoda, smatraju neprihvatljivim da se dodatno opterećuju, a da osoba oko čijeg se imenovanja cijela situacija zakuhala ne sudjeluje u svakodnevnom radu. Upravo je to, tvrde izvori, jedan od razloga zbog kojih je među liječnicima toliko ogorčenja.
Podsjetimo, u srijedu je Upravno vijeće KBC-a Sestre milosrdnice poništilo natječaj na kojemu je Zadravec bila izabrana za predstojnicu. Time je poništen i njezin izbor, a bolnica će morati raspisati novi natječaj.
Riječ je o raspletu koji bi mogao zaustaviti daljnji odlazak liječnika i omogućiti stabilizaciju rada radiologije. Ipak, ostaje pitanje zašto Uprava bolnice nije ranije reagirala na upozorenja liječnika te dopustila da situacija eskalira do toga da je gotovo 18 radiologa odlučilo napustiti ustanovu.
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