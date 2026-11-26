prekrivanje lica
Italija uvela novu zabranu u školama, kazne i do 1000 eura
Zakon kojim se u školama zabranjuje nošenje pokrivala koja prekrivaju lice, poput burke ili nikaba, stupio je na snagu u Italiji, odmah pošto mu je talijanski parlament u četvrtak dao konačno odobrenje.
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Zastupnički dom u Rimu usvojio je novi zakon, koji je predložila vlada Giorgie Meloni, sa 142 glasa 'za' i 112 protiv. Gornji dom parlamenta, Senat, prethodno je već odobrio taj novi prijedlog zakona o obrazovanju.
Meloni, koja vlada uz pomoć koalicije triju desnih ili konzervativnih stranaka, najavila je zabranu prekrivanja lica ubrzo nakon ljetnih praznika. Vlada je tu mjeru prvotno uvela uredbom, koju je sada zamijenio ovaj zakon.
Od školske godine 2027/2028. uvest će se i ograničenje za učenike prvih razreda osnovnih i srednjih škola, među kojima neće smjeti biti više od 30 posto strane djece koja ne vladaju dovoljno dobro talijanskim jezikom.
Ova se kvota odnosi na djecu koja nemaju talijansko državljanstvo, nisu rođena u Italiji i nisu pohađala talijanski dječji vrtić najmanje dvije godine.
Kad je riječ o srednjim školama, učenici će morati dokazati da su barem tri godine pohađali talijansku školu kako bi bili izuzeti iz te kvote. Od roditelja će se također zahtijevati da nauče talijanski jezik.
Meloni čekaju izbori
Meloni je na vlasti već četiri godine, dulje od bilo kojeg drugog talijanskog premijera nakon Drugog svjetskog rata. Ova 49-godišnjakinja došla je na vlast obvezavši se na zauzimanje čvrstog stava prema migrantima.
Opći izbori očekuju se iduće godine. Prema anketama, Meloni i njezina stranka, Braća Italije, nalaze se u vodstvu.
Zabrana prekrivanja lica odnosi se na sve osobe u svim prostorima škole, a ne samo u učionicama. Za kršenje ove odredbe predviđene su novčane kazne u iznosu i do 1000 eura. Zabrana se ne odnosi na marame koje ostavljaju lice otkrivenim, kao što je hidžab.
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