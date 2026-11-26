Novi detalji
Policija nije pronašla bokser kod Periša, naveden je u dokumentu bolnice
Novi detalji iz istrage tragičnog slučaja Kristiana Josipa Periša. Od početka postupka problematičan je jedan detalj, je li 32-godišnjak, kada je stigao u Kliniku za psihijatriju Sveti Ivan na zagrebačkom Jankomiru, kod sebe imao metalni bokser.
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Policija mu ga nije oduzela, što je već spominjao ministar unutarnjih poslova Davor Božinović. No prema dokumentaciji državnog odvjetništva, medicinsko osoblje uočilo ga je nekoliko sati prije kobnog vezivanja. Glavni ravnatelj policije Nikola Milina jučer je u Saboru još jednom odbacio navode o bokseru, ustvrdivši da policajci tijekom sigurnosnog pregleda kod Periša nisu pronašli predmete pogodne za napad.
Index je sada dobio na uvid dokument bolnice u kojem je bokser izričito naveden među Periševim osobnim stvarima. Riječ je o obrascu o primopredaji osobnih stvari pokojnika, datiranom 22. listopada 2026., dan nakon Periševe smrti, piše Ana Raić.
Na popisu stvari predanih jednoj od Periševih sestara, uz ključeve, dokumente, novac, sunčane naočale, punjač za mobitel i ručni sat, naveden je i bokser.
Šef policije: Nije bilo riječi o bokseru
Milina je jučer na tematskoj sjednici saborskog Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku rekao da policajci tijekom sigurnosnog pregleda kod Periša nisu pronašli predmete pogodne za napad.
I nakon sjednice novinarima je ponovio da je Periš sigurnosno pregledan te da kod njega nije pronađen bokser.
Bokser se spominje i u dokumentima tužiteljstva
Metalni bokser spominje se, međutim, i u rješenju Županijskog državnog odvjetništva u Zagrebu o proširenju istrage.
Odvjetnik obitelji: Sestre nisu primijetile bokser
O predanim osobnim stvarima i potvrdi iz bolnice pitali su i odvjetnika obitelji Periš, Leona Zrnića. Kazao je da dokument nije vidio, a da od Kristianovih sestara ima informaciju da one nisu primijetile bokser među osobnim stvarima koje su preuzele u bolnici.
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