Policija mu ga nije oduzela, što je već spominjao ministar unutarnjih poslova Davor Božinović. No prema dokumentaciji državnog odvjetništva, medicinsko osoblje uočilo ga je nekoliko sati prije kobnog vezivanja. Glavni ravnatelj policije Nikola Milina jučer je u Saboru još jednom odbacio navode o bokseru, ustvrdivši da policajci tijekom sigurnosnog pregleda kod Periša nisu pronašli predmete pogodne za napad.