BUZ: Život branitelja jeftiniji od metka, ovo je nova vladina farsa

U BUZ-u smatraju kako, kao i svaki puta do sada nema riječi no o kakvoj reformi mirovinskog sustava već je riječ o parcijalnoj izmjeni koja će se odnositi na branitelje koji su nakon Domovinskog rata nastavili raditi, ne djelatne vojne osobe, policijske službenike i ovlaštene službene osobe čije su prosječne mirovine uglavnom više no u pola manje od onih koji su se umirovili odmah ili ubrzo nakon Domovinskog rata, uglavnom radi invaliditeta. Zaključuju kako radost branitelja koji su očekivali ispravljanje neke nepravde neće dugo trajati.