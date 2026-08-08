Grozdanić: Struje i goriva na jesen ne bi trebalo manjkati no s plinom bi moglo biti problema

"Činjenica je da se slabo popunjavaju podzemna skladišta prirodnog plina. No to je očekivano jer su cijene vrlo visoke za ovo doba godine. Američko-iranski rat smanjio je ponudu plina i svi čekaju kako će se razvijati situacija na Bliskom istoku. Situacija je zanimljiva jer su europske zalihe prirodnog plina pale na najnižu razinu od 2011. godine. U sadašnjim tržišnim okolnostima nikome se ne isplati puniti skladišta. Plinska skladišta plina treba napuniti prije zime, ali još se čeka", kaže.