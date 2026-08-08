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HAK UPOZORAVA

Pojačan promet prema moru: Na autocestama kilometarske kolone i prometne nesreće

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N1 Info
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08. kol. 2026. 08:07
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PIXSELL
Emica Elvedji/PIXSELL

Pojačan je promet na većini cesta u smjeru mora, posebice na autocestama, izvijestio je Hrvatski autoklub (HAK). Na pojedinim dionicama vozi se u kolonama i uz zastoje, a dodatne poteškoće stvaraju prometne nesreće

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Na autocesti A1 Zagreb – Split – Dubrovnik pojačan je promet između naplatnih postaja Lučko i čvora Bosiljevo 2 u smjeru mora. Vozila se kreću u kolonama, uz povremene zastoje.

Na istoj autocesti dogodila se i prometna nesreća kod odmorišta Modruš u smjeru Dubrovnika, zbog koje je brzina ograničena na 60 kilometara na sat.

Kolona od pet kilometara na A2

Gužve su i na autocesti A2 Zagreb – Macelj. Kod naplatnih postaja Trakošćan u smjeru Zagreba formirala se kolona duga oko pet kilometara.

Na autocesti A3 Bregana – Lipovac prema naplatnim postajama Lučko iz smjera Buzina kolona je duga oko dva kilometra. Prometna nesreća dogodila se i između čvorova Nova Gradiška i Okučani u smjeru Bregane. Promet se ondje odvija po dvije prometne trake uz ograničenje brzine od 80 kilometara na sat.

Prometna nesreća na A6

Problema ima i na autocesti A6 Rijeka – Zagreb. Između čvorova Vrbovsko i Ravna Gora u smjeru Rijeke dogodila se prometna nesreća. Vozi se po dvije prometne trake, uz ograničenje brzine od 60 kilometara na sat.

HAK upozorava i na ograničenja za pojedine skupine vozila zbog jakog vjetra u priobalju. Vozačima savjetuje da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama te računaju na pojačan promet i moguće zastoje.

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autoceste hak prometna nesreća turistička sezona

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