Pojačan promet prema moru: Na autocestama kilometarske kolone i prometne nesreće

Na autocesti A3 Bregana – Lipovac prema naplatnim postajama Lučko iz smjera Buzina kolona je duga oko dva kilometra. Prometna nesreća dogodila se i između čvorova Nova Gradiška i Okučani u smjeru Bregane. Promet se ondje odvija po dvije prometne trake uz ograničenje brzine od 80 kilometara na sat.