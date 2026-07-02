Hrvatska protiv Portugala za osminu finala: Ronaldo poslao emotivnu poruku navijačima

Najveća dilema u vrhu napada jest hoće li Dalić ponovno od prve minute poslati Budimira. Prema svemu što se vidjelo u skupini, napadač Osasune trenutačno ima prednost.

Druga dilema tiče se Joška Gvardiola. Branič Manchester Cityja bio je u početnoj postavi protiv Engleske, kada je Hrvatska igrala s trojicom stopera. Protiv Paname izašao je na poluvremenu, a protiv Gane ga je Dalić potpuno ostavio na klupi.