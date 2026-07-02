SRAZ U TORONTU
Hrvatska protiv Portugala za osminu finala: Ronaldo poslao emotivnu poruku navijačima
Hrvatska nogometna reprezentacija u Torontu igra utakmicu šesnaestine finala protiv Portugala, ali upitno je hoće li susret uopće početi na vrijeme zbog najavljene oluje.
Naime, početak je zakazan za jedan sat ujutro po hrvatskom vremenu, no vremenska prognoza sugerira da bi moglo doći do odgode.
Koja bi izborniku Zlatku Daliću možda mogla i pomoći jer još nije potpuno odlučio tko će započeti utakmicu.
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9 Objava
14:28
prije 21 min.
Dinko Jeličić za SK: Podcjenjivanje Ronalda može biti kobno
Hrvatska reprezentacija noćas od jedan sat nakon ponoći igra svoju utakmicu šesnaestine finala Svjetskog prvenstva u Sjevernoj Americi. U Torontu će Vatreni igrati protiv Portugala, a povodom toga je naša Ines Švagelj u emisiji Jutro SK ugostila hrvatskog trenera Dinka Jeličića koji je u Al-Nassru kratko trenirao i Cristiana Ronalda. Više OVDJE.
13:44
prije 1 h
Pele, Maradona, Messi… Cristiano Ronaldo je zaslužio biti u tom pokeru
Društvenim mrežama posljednjih dana širi se poruka upućena Cristianu Ronaldu: "Spremamo te u mirovinu, CR7." Pišu to hrvatski navijači, poneki novinari, ali i oni koji su godinama raspravljali o tome gdje mu je mjesto u povijesti nogometa. Taj će dan jednom doći. I kada se dogodi, s velikim poštovanjem zaključit ću da nogomet napušta jedan od najvećih koji je ikada igrao ovu igru. Više OVDJE.
13:44
prije 1 h
Ročnici poslali poruku podrške reprezentaciji
13:41
prije 1 h
Srna uoči Portugala: Hrvatska je turnirska momčad
Darijo Srna i danas se dobro sjeća 25. lipnja 2016., dana kada je kao kapetan hrvatske reprezentacije odigrao svoju posljednju, ukupno 134. utakmicu u nacionalnom dresu. Hrvatska je tada u osmini finala Europskog prvenstva ispala od Portugala nakon pogotka Ricarda Quaresme u 117. minuti, a Portugalci su kasnije osvojili naslov europskih prvaka. Pročitajte više.
13:40
prije 1 h
Što će odlučiti Dalić?
Najveća dilema u vrhu napada jest hoće li Dalić ponovno od prve minute poslati Budimira. Prema svemu što se vidjelo u skupini, napadač Osasune trenutačno ima prednost.
Druga dilema tiče se Joška Gvardiola. Branič Manchester Cityja bio je u početnoj postavi protiv Engleske, kada je Hrvatska igrala s trojicom stopera. Protiv Paname izašao je na poluvremenu, a protiv Gane ga je Dalić potpuno ostavio na klupi.
13:39
prije 1 h
HNS: Putovanje se nastavlja
"Putovanje se nastavlja, novo poglavlje čeka biti ispisano", napisao je Hrvatski nogometni savez na Instagramu u najavi utakmice šesnaestine finala SP-a protiv Portugala.
Hrvatska je, podsjetimo, branitelj bronce osvojene na SP-u u Kataru prije četiri godine, a na SP-u koji je prethodio, onom u Rusiji, osvojila je srebro. Broncu ima i sa svjetske smotre iz 1998. godine.
13:37
prije 1 h
Loša vremenska prognoza
Reprezentacije Hrvatske i Portugala svoj će dvoboj šesnaestine finala Svjetskog prvenstva odigrati u Torontu u noći na petak (1 sat), a veliki izazov predstavljat će i vremenski uvjeti. Utakmica će se igrati na temperaturi od 32 °C, uz osjet topline od čak 42 °C, a postoji i opasnost od grmljavinskih oluja.
13:36
prije 1 h
Plavi dresovi
Hrvatska će utakmicu protiv Portugala odigrati u rezervnoj, plavoj garnituri, potvrdio je Hrvatski nogometni savez. U njoj je momčad izbornika Zlatka Dalića premijerno nastupila u pripremama za SP, u dvoboju protiv Brazila. Na ovom SP-u korišten je samo u prvoj utakmici, porazu od Engleske 2:4. Panamu (1:0) i Ganu (2:1) Hrvatska je svladala igrajući u prvoj garnituri dresova.
13:36
prije 1 h
Ronaldova poruka navijačima
Na društvenim mrežama objavio je kratku poruku na engleskom jeziku: "Make it feel like home." (Napravite da se osjećamo kao kod kuće). Ronaldo je tako pozvao Portugalce da u velikom broju dođu na stadion i stvore atmosferu u kojoj će se njegova reprezentacija osjećati kao na domaćem terenu. Objava je u devet sati skupila preko tri milijuna lajkova.
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