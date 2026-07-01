prva nakon australije
Kanada na Eurosongu 2027.: "Imamo mnogo toga za ponuditi svijetu"
Kanada će iduće godine prvi put nastupiti na Eurosongu, koji će se održati u Bugarskoj, potvrdili su u srijedu Europska radiodifuzijska unija (EBU) i kanadski javni servis CBC/Radio-Canada.
Objava je stigla na Dan Kanade, svega tjedan dana nakon što je CBC/Radio-Canada postao punopravni član EBU-a, čime je stekao pravo sudjelovanja na jednom od najgledanijih glazbenih natjecanja na svijetu.
Predsjednica i glavna direktorica CBC/Radio-Canada Marie-Philippe Bouchard poručila je kako je riječ o velikoj prilici za predstavljanje kanadske kulture međunarodnoj publici.
"Na Dan Kanade, dok slavimo bogatstvo i raznolikost naše kulture, s velikim zadovoljstvom potvrđujemo da najveći svjetski glazbeni televizijski događaj dovodimo i kanadskoj publici", rekla je Bouchard, prenosi DW.
Prva nova izvaneuropska zemlja nakon Australije
Kanada će tako postati prva nova izvaneuropska zemlja koja će se pridružiti Eurosongu nakon Australije, koja je debitirala 2015. godine.
Iako je natjecanje prvenstveno europsko, na njemu već desetljećima sudjeluju i zemlje izvan Europe. Izrael nastupa još od 1973. godine, dok je Maroko sudjelovao jednom, 1980. godine.
Popularnost Eurosonga posljednjih godina značajno je porasla i u Kanadi. Na ovogodišnjem natjecanju kanadski gledatelji bili su među najaktivnijima u kategoriji glasovanja "Ostatak svijeta", a velik broj Kanađana otputovao je u Beč kako bi uživo pratio polufinalne i završnu večer.
Kako će Kanada izabrati svog predstavnika?
Detalji o izboru kanadskog predstavnika bit će objavljeni naknadno.
Ipak, Kanada neće biti potpuno nepoznato ime na pozornici Eurosonga. Najpoznatija kanadska glazbenica, Celine Dion, pobijedila je na natjecanju 1988. predstavljajući Švicarsku s pjesmom Ne partez pas sans moi, čime je započela svoju svjetsku karijeru.
Na Eurosongu su kasnije nastupile i kanadske pjevačice Natasha St-Pier, koja je predstavljala Francusku 2001. godine, te La Zarra, francuska predstavnica 2023.
Direktor Eurosonga pri EBU-u Martin Green poručio je kako Kanada već ima posebnu povezanost s ovim natjecanjem.
"Kanadski umjetnici godinama ostavljaju snažan dojam na našoj pozornici. Veselimo se što će Kanada sada, kao punopravna članica EBU-a, donijeti svoj glas, kreativnost i energiju na Eurosong 2027. u Bugarskoj", rekao je Green.
Odluka ima i političku pozadinu
Ideja o uključivanju Kanade u Eurosong pojavila se još 2022. godine, kada je EBU planirao pokrenuti zasebno natjecanje "Eurovision Canada", no projekt je naposljetku odustao.
Ponovno ju je aktualizirao kanadski premijer Mark Carney, koji od dolaska na vlast nastoji dodatno ojačati političke i gospodarske veze s Europom.
Kanadski ministar financija François-Philippe Champagne ranije je izjavio da će sudjelovanje na Eurosongu biti "platforma na kojoj Kanada može zablistati", osobito u razdoblju pojačanih diplomatskih napetosti sa Sjedinjenim Američkim Državama.
"Riječ je i o zaštiti našeg identiteta. Želimo očuvati svoj suverenitet, ali i pružiti podršku umjetnicima jer Kanada ima mnogo toga za ponuditi svijetu", poručio je Champagne.
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