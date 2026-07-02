KAKVA PRILIKA
Traju prijave za "posao iz snova": Plaćaju vas da putujete Europom i razgovarate s nepoznatim ljudima
Aplikacija za osobni razvoj RiseGuide traži "Globalnog izviđača karizme" koji će izraditi indeks gradova u kojima je najlakše započeti razgovor s nepoznatim osobama.
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Izraz "posao iz snova" ne koristi se često. Tek rijetki poslovi zaslužuju takav opis, poput prodavača knjiga koji bosonogi rade na Maldivima, čuvara privatnog irskog otoka u društvu tuljana ili kritičara hotelske posluge u sobu.
No sada se pojavio još jedan kandidat za tu titulu, posao koji uključuje plaćeno putovanje Europom i razgovore s potpunim strancima, prenosi Euronews.
Aplikacija za osobni razvoj RiseGuide trenutačno zapošljava "Globalnog izviđača karizme" (Global Charisma Scout), kojem će plaćati oko 2630 eura mjesečno kako bi osam tjedana putovao Europom i bilježio svoja iskustva u razgovorima s nepoznatim ljudima.
Odabrani kandidat ocjenjivat će svaki grad prema srdačnosti stanovnika, njihovoj razgovorljivosti i lakoći uspostavljanja kontakta. Na temelju tih podataka nastat će Europski indeks karizme, koji će pokazati u kojim je gradovima najlakše započeti razgovor s nepoznatim osobama.
Od kandidata se traži da budu energični, društveni, samostalni i da vole rad s ljudima. Također moraju imati mogućnost putovanja unutar Europske unije te biti spremni dva mjeseca živjeti iz kovčega. Poznavanje drugog stranog jezika smatra se prednošću.
U indeks će biti uključeni Rim, Barcelona, Lisabon, Pariz, Dublin, Atena, Amsterdam i Berlin.
Osim plaće, RiseGuide će pokriti sve troškove putovanja, uključujući avionske karte, smještaj i aktivnosti tijekom obilaska.
Kako se prijaviti?
Prijave za posao Globalnog izviđača karizme podnose se online. Uz životopis, kandidati trebaju poslati i video u trajanju od tri do četiri minute u kojem će objasniti zašto smatraju da su pravi izbor za ovaj posao.
U prijavi je potrebno navesti i poveznice na javne profile na društvenim mrežama, poput Instagrama ili TikToka.
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