u 74. godini
Preminuo Victor Willis, pjevač i autor legendarnog hita YMCA
Victor Willis, pjevač i jedan od autora najvećih hitova disco grupe Village People, preminuo je u 74. godini nakon kratke, ali teške bolesti, objavljeno je na službenim stranicama benda.
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Willis je bio prepoznatljivo lice grupe koja je svjetsku slavu stekla krajem 1970-ih hitovima YMCA, Go West i In the Navy. Na pozornici je nastupao odjeven kao policajac ili mornarički časnik, što je postalo zaštitni znak benda.
Rođen u Teksasu, Willis je glazbenu karijeru započeo pjevajući gospel, a prije osnivanja Village Peoplea nastupao je u kazalištu i na Broadwayu. Bendu se pridružio 1977. na poziv francuskog producenta Jacquesa Moralija, a ubrzo je postao njegov glavni vokal.
Grupu je napustio početkom 1980-ih, nakon čega se godinama borio za autorska prava na pjesme koje je napisao.
Sud mu je 2015. priznao suvlasništvo nad 13 pjesama, uključujući i kultni YMCA, a dvije godine kasnije ponovno se pridružio bendu.
Posljednjih godina Willis je ponovno nastupao s Village Peopleom, a početkom 2025. bend je izveo YMCA na predinauguracijskom skupu američkog predsjednika Donalda Trumpa. Trump se nakon njegove smrti oprostio od glazbenika, nazvavši ga "sjajnim i vedrim čovjekom" te poručio da će ga se prisjećati svaki put kad čuje njihov najveći hit.
Bez obzira na brojne rasprave oko značenja pjesme, YMCA ostala je jedan od najvećih svjetskih disco hitova. Nakon objave 1978. godine osvojila je vrhove ljestvica u 17 zemalja, a prepoznatljiva plesna koreografija i danas je neizostavan dio zabava i sportskih događaja diljem svijeta.
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