Preminuo Victor Willis, pjevač i autor legendarnog hita YMCA

Posljednjih godina Willis je ponovno nastupao s Village Peopleom, a početkom 2025. bend je izveo YMCA na predinauguracijskom skupu američkog predsjednika Donalda Trumpa. Trump se nakon njegove smrti oprostio od glazbenika, nazvavši ga "sjajnim i vedrim čovjekom" te poručio da će ga se prisjećati svaki put kad čuje njihov najveći hit.