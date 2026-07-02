Vlada osigurala 28 milijuna eura za održavanje i dodatnu opremu Rafalea

"Kao nastavak projekta opremanjaavionima Rafale, Ministarstvo obrane ima potrebu za dodatnim robama i uslugama za održavanje aviona Rafale i prateće opreme, kao i za nabavom zemaljske opreme u potpori operativnih sposobnosti aviona, nabave sustava za pripremu misije elektroničkog ratovanja za avion Rafale, koje je obrambeno važno za RH radi osiguranja zahtijevanog stupnja raspoloživosti i operativnih sposobnosti aviona", naveo je državni tajnik MORH-a Drago Matanović.