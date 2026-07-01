Žestoki okršaji HDZ-a i Mosta u Saboru: Jurčević stao uz predsjednika Milanovića

"Danas ne odajemo počast samo njemu, nego ideji da je dijalog hrabrost, humanost veličina, a tolerancija snaga. Dok god ta ideja ne zauzme mjesto koje zaslužuje u našoj državi, ni Josip neće dobiti mjesto koje zaslužuje u hrvatskoj povijesti, a bez toga ni Hrvatske neće do kraja biti pomirena sama sa sobom", poručila je Polović.