'Situacija se pogoršava'
Povijesni potez Litve: "Idemo prema ukidanju zabrane nuklearnog oružja"
Litavske parlamentarne stranke dogovorile su plan za ukidanje ustavne zabrane nuklearnog oružja i stranih vojnih baza u baltičkoj naciji, objavio je predsjednik države, što pokazuje kako Rusija utječe na sigurnosne procjene u regiji.
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Ovaj veliki zahvat za koji će biti potrebna dvotrećinska većina u dva parlamentarna glasovanja uklonio bi zabrane uvedene prije više od tri desetljeća nakon što se Litva odvojila od Sovjetskog Saveza.
"Geopolitička situacija se pogoršava", rekao je predsjednik Gitanas Nauseda novinarima nakon sastanka s čelnicima parlamentarnih stranaka u četvrtak. "Naš ustav je napisan kada su geopolitičke okolnosti bile potpuno drukčije."
Litva - članica NATO-a koja dijeli kopnene granice s ruskom enklavom Kalinjingrad i s ruskim saveznikom Bjelorusijom - utrostručila je svoje obrambene troškove od ruske invazije na Ukrajinu 2022. godine.
Nadograđuje oružane snage, jača obranu granice i gradi infrastrukturu za borbeno spremnu njemačku brigadu koja će tamo biti trajno smještena 2027. godine, kako bi odvratila Rusiju od napada.
Objava dolazi četiri mjeseca nakon što je saveznica NATO-a Finska, koja također graniči s Rusijom, najavila planove za ukidanje desetljećima stare zakonske zabrane nuklearnog oružja.
Taj potez učinjen je nakon odluke Helsinkija da se pridruži NATO-u 2023. godine, što je povijesni pomak u reakciji na rat u Ukrajini.
Ustavna zabrana nuklearnog oružja u Litvi vjerojatno je najstroža te vrste među saveznicima NATO-a i uvedena je prije nego što se pridružila NATO-u, rekao je za Reuters Linas Kojala, voditelj Centra za geopolitiku i sigurnosne studije u Vilniusu.
„Postoji široki konsenzus da takvo ograničenje... ne odgovara trenutnoj geopolitičkoj situaciji, u kojoj je nuklearno oružje saveznika bitan element odvraćanja“, dodao je Kojala.
„Stoga je važno da ne postoje prepreke jačanju elementa odvraćanja.“
Predsjednik Nauseda rekao je da nema neposrednih planova za skladištenje nuklearnog oružja u Litvi, ali da bi uklanjanje te zabrane omogućilo zemlji da poduzme mjere ako se sigurnosna situacija promijeni.
Litva će ostati stranka Ugovora o neširenju nuklearnog oružja, rekao je Nauseda.
Predsjednik parlamenta Juozas Olekas rekao je novinarima da bi se amandmani mogli usvojiti do kraja ove godine.
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