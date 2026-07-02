"ako ih poštuješ..."
Nevjerojatna misija jednog čovjeka: Golim rukama premjestio šest milijuna pčela
Naoružan samo bandanom i golim rukama, 42-godišnji Clarence Chua spašava pčele, stavljajući cijela gnijezda u drvene kutije i premještajući ih na sigurna mjesta, često u svoje dvorište.
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“Ono što mi se kod njih sviđa je to što, ako ih poštuješ i ne prijetiš im, skroz su ok kada im ulaziš u prostor", rekao je Chua.
Kada stanovnici tropskog Singapura otkriju da se pčele gnijezde u kućama, najčešće zovu specijalizirane tvrtke koje ih u par minuta unište za cijenu od 60 do 100 dolara.
No, Chua je puno njih uvjerio da mu dopuste da ih premjesti za oko 50 dolara.
U posljednjih šet godina, godišnje u prosjeku premjesti stotinjak kolonija, što znači da je spasio šest milijuna pčela. Premješta cijelu koloniju čuvajući maticu, radilice i potomstvo.
Chua je premjestio pčele sa različitih egzotičnih mjesta, od "kućica za duhove predaka" u stanovima do avionskih motora. Danas njegove usluge sve više traže lokalni mjesni odbori koji upravljaju stanovima u kojima živi 80 posto stanovnika Singapura.
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