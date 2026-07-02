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Toplinski val

Njemačka broji žrtve: Preko 800 umrlih od vrućina, najgore tek dolazi?

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Hina
|
02. srp. 2026. 14:10
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An Ironman athlete runs past a shower near the Main River to cool off during the ongoing heat wave in Frankfurt, Germany, June 28, 2026. REUTERS/Timm Reichert
Timm Reichert/REUTERS

Ove je godine u Njemačkoj od posljedica vrućina umrlo preko 800 ljudi priopćio je državni Institut Robert Koch u četvrtak s tim da se to odnosi na razdoblje prije velikih vrućina krajem lipnja.

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„Do 21. lipnja je od posljedica vrućina umrlo preko 800 ljudi s tim da se najveći broj, njih 500, odnosi na osobe starije od 85 godina“, stoji u priopćenju državnog Instituta Robert Koch.

U starosnoj grupi između 75 i 84 godina je zabilježeno 190 smrtnih slučajeva uzrokovanih vrućinom dok je među mlađima od 65 oko 40 umrlih.

Istodobno je priopćeno kako je analiza provedena u tjednima prije dolaska velikih vrućina u Njemačkoj krajem lipnja kada je s 41,7 stupnjeva oboren i dosadašnji rekord.

Statistike o smrtnosti zbog vrućina bi mogle biti promijenjene nakon što stignu rezultati za razdoblje s najvećim vrućinama.

„Smrtni slučajevi su uzrokovani ili direktnim toplotnim udarom ili kao kombinacija visokih temperatura i postojećih bolesti“, stoji u priopćenju Instituta Robert Koch.

Posljednjih godina najveća smrtnost uzrokovana visokim temperaturama je zabilježena 2018. kada je od posljedica vrućina umrlo 8.000 osoba.

Kada su u pitanju ovogodišnje statistike, među umrlima je najviše žena što se objašnjava činjenicom da je u grupi građana starijih od 85 godina više žena nego muškaraca.

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Teme
njemačka smrtnost od vrućine toplinski val vrućina

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