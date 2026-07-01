Tajni sastojak iz kuhinje
Spriječite ulazak insekata u dom uz pomoć prirodnog sredstva: Dovoljno ga je poprskati na okvire prozora
S dolaskom toplijih dana kukci i paučnjaci sve češće ulaze u domove u potrazi za hranom i skloništem. Umjesto jakih kemijskih sredstava, postoji jednostavno prirodno rješenje koje možete napraviti kod kuće.
Oglas
Kako temperature rastu, insekti se ponovno aktiviraju, a mnogi se suočavaju s njihovom pojavom u kućama i stanovima. Jedan od načina da ih odvratite od ulaska jest korištenje prirodne otopine na bazi kajenskog papra.
Kajenski papar može djelovati kao prirodni repelent jer njegov aktivni sastojak kapsaicin iritira živčani sustav insekata. Za pripremu su potrebni još voda, boca s raspršivačem i malo deterdženta za posuđe koji pomaže da se smjesa bolje zadrži na površinama, piše Klix.ba.
Za izradu otopine potrebno je u kantu uliti oko četiri litre vode i dodati četiri žlice kajenskog papra. Nakon miješanja dodaje se mala količina deterdženta za posuđe, a smjesa se ostavlja da odstoji preko noći.
Budući da kapsaicin može biti štetan za kućne ljubimce, preporučuje se da se otopina drži izvan njihova dosega.
Nakon što odstoji, smjesa se ulije u bocu s raspršivačem. Po želji se može procijediti kako bi se uklonile veće čestice, a ostatak se može čuvati u zatvorenoj posudi na hladnom mjestu.
Otopinu zatim poprskajte po okvirima prozora, balkonskih vrata i ulaznih vrata – mjestima kroz koja insekti najčešće ulaze u dom. Važno je pritom paziti da nije dostupna djeci i životinjama.
Nakon nekoliko dana redovite primjene moguće je primijetiti smanjenu pojavu insekata u prostoru. Ova prirodna smjesa može se koristiti i u vrtu, primjerice na biljkama poput vinove loze, kako bi se smanjila pojava lisnih uši.
Za najbolji učinak preporučuje se prskanje u večernjim satima, kada nema jakog sunčevog svjetla koje bi moglo ubrzati isparavanje otopine.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas