"KRŠI I USTAV"
Kekin: Plenković štiti Medikol, milijuni eura odlaze privatnicima
Predsjednica saborskog Odbora za zdravstvo Ivana Kekin (Možemo!), u N1 studiju kod Nine Kljenak, komentirala je aktualni sukob premijera Andreja Plenkovića i predsjednika Zorana Milanovića te odbijanje Vlade RH i HDZ-a da se osnuje istražno povjerenstvo za slučaj Medikol
"Sukob prremijera i predsjednika, kao i svaki put dosad, događa se na štetu Hrvatske i građana, kad se dva vrha vlasti ne dogovaraju niti usuglašavaju stavove, prvenstveno kad je riječ o vasnjkoj politici. Problem je što Plenković sviju proziva za kršenje Ustava, a on je taj koji se u osnovi niti ne trudi konzultirati s predsjednikom Republike, što je njegova dužnost. Pozvala bih ga još jednom da poštuje Ustav i konzultira se s predsjednikom Republike", kazala je Kekin.
"Slučaj Medikol traje već 20 godina"
Govoreći o odbijanju Vlade RH i HDZ-ove većine da se osnuje saborsko istražno povjerenstvo za slučaj Medikol, Kekin je istaknula da je Plenković odbio osnivanje tog povjerenstva, kao i sva do sada u proteklih 10 godina, otkad je premijer. Podsjetila je da su parlamentarna istražna povjerenstva uobičajena u demokracijama i da se koriste kad postoji sumnja da se radilo protiv javnog interesa i javnog dobra.
"Osnivaju se u omjerima zastupljenosti kakve imaju stranke u Saboru, pa bi HDZ i u ovom slučaju imao većinu u tom istražnom povjerenstvu. Dovedu se svi akteri koji odgovaraju na neodgovorena pitanja, a u slučaju Medikola ima ih mnogo. Slučaj Medikol traje već 20 godina jer hrvatska država nije osigurala ključnu dijagnostičku skrb za onkološke bolesnike – pretragu PET/CT uređajima. Sve te godine plaćamo tu uslugu Medikolu, a samo u ovoj godini platit ćemo im duplo više nego koštaju ti uređaji za sve naše ključne bolnice u glavnim centrima", naglasila je Kekin.
"Plaćamo im 20 milijuna eura godišnje, a oni ni režije ne plaćaju"
Smatra da građani imaju pravo znati na temelju čega se tako odlučilo i kakve su analize za to napravljene.
"Sve bolnice ovise o privatniku, mnoge su bolnice tražile su vlastite uređaje, ali ih nisu dobile. U Dalmaciji postoji jedan PET/CT uređaj i taj je Medikolov. U KBC Split,, u KBC-u Rijeka i u zagrebačkoj bolnici Sestre milosrdnice su Mediokolovi uređaji, a one ovise i o njihovom radiofarmaku koji se proizvodi u državnom Institutu Ruđer Bošković. Zašto? Plaćamo im godišnje 20 milijuna eura, a oni ne plaćaju ni režije u bolnicama, koje su po ugovoru bili dužni plaćati", upozorila je predsjednica saborskog Odbora za zdravstvo.
"Medikol me pokušava ušutkati"
Rekla je i da HDZ blokira svaki razgovor o Medikolu, da će sad blokirati i istražno povjerenstvo, da je Plenković to nazvao malom temom o kojoj ništa ne zna, iako su mu ključni strateški partneri u zdravstvenom sektoru. Istovremeno, Medikol je pokušava ušutkati pa je protiv nje podigao čak osam tužbi.
Podsjetila je i da slučaj Medikol postoji još od 2007. godine, kad je Hrvatskom i HDZ-om vladao Ivo Sanader, da traje punih 20 godina i da je sve isto i pod Plenkovićem.
"Čemu država služi ako građanima ne može osigurati ključne onkološke preglede za javni novac u javnim bolnicama? Naš je posao da zaštitimo javni interes, saborski zasutpnici mogu tražiti istražno povjerenstvo da provjeri sve činjenice, ako je sve u redu, to će se i pokazati. A ako nije, onda bi njima prvima trebalo biti u interesu da se to otkrije i zaštiti javni interes. Umjesto da se sve istraži, Plenković i HDZ nasutpaju kao trbuhozborci privatne tvrtke", zaključila je Kekin.
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