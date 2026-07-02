Kekin: Plenković štiti Medikol, milijuni eura odlaze privatnicima

"Čemu država služi ako građanima ne može osigurati ključne onkološke preglede za javni novac u javnim bolnicama? Naš je posao da zaštitimo javni interes, saborski zasutpnici mogu tražiti istražno povjerenstvo da provjeri sve činjenice, ako je sve u redu, to će se i pokazati. A ako nije, onda bi njima prvima trebalo biti u interesu da se to otkrije i zaštiti javni interes. Umjesto da se sve istraži, Plenković i HDZ nasutpaju kao trbuhozborci privatne tvrtke", zaključila je Kekin.