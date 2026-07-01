Vojni analitičar: Rafalei koje će dobiti Srbija pomeli bi naše avione

"Jučer je predsjednik rekao da mu je jako žao što nije pitao Francuze namjeravaju li prodati Rafale još nekom u našem okruženju pa da bi on onda bio protiv kupnje. E pa ja onda kažem predsjedniku da si smijeni savjetnika za obranu jer je Vučić otvoreno najavljivao da će i Srbija kupiti Rafale ako ih kupi Hrvatska. To nije bila nikakva tajna", rekao je.