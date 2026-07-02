EURONEWS TRAVEL
Evo što poznati medij savjetuje turistima koji dolaze u Hrvatsku: Ova mjesta su "ispod radara"
Želite otkriti Hrvatsku izvan najpoznatijih turističkih odredišta? Tako je Euronews Travel započeo tekst o svemu što se nudi, ali je "daleko od svjetala pozornice".
Hrvatska je ušla u vrhunac ljetne turističke sezone s više od 600.000 gostiju koji su boravili u zemlji tijekom posljednjeg vikenda u lipnju.
Iako je taj broj nešto manji nego u istom razdoblju prošle godine, broj dolazaka turista porastao je za pet posto, dok je broj noćenja povećan za sedam posto.
Ljubitelji sunca i dalje u velikom broju dolaze u najpoznatija odredišta poput Dubrovnika, koji također bilježi rast turističkih dolazaka.
To je, prema riječima Mire Draškovića, direktora Turističke zajednice grada Dubrovnika, posebno važno istaknuti s obzirom na velike poremećaje koji su tijekom 2026. pogodili sektor putovanja i turizma.
"Sve u svemu, i dalje smo u plusu od jedan posto, što je zadovoljavajuće s obzirom na geopolitičku situaciju u svijetu i sve što se trenutačno događa u turizmu."
Uoči trodnevnog festivala Ultra Europe, koji će se u srpnju održati u Splitu, a na kojem će nastupiti izvođači poput Calvina Harrisa, Afrojacka i Miss Monique, broj posjetitelja zasad je otprilike jednak prošlogodišnjem.
No privlačnost Hrvatske daleko nadilazi lokacije na dalmatinskoj obali poznate po snimanju serije Igra prijestolja. Hrvatska turistička zajednica (HTZ) ističe da sve veću pozornost privlače upravo manje poznata i još neotkrivena odredišta.
Euronews Travel razgovarao je sa Sašom Popovcem, direktorom Sektora za strateško planiranje, održivost i turistički doživljaj Hrvatske turističke zajednice, kako bi doznao koja manje poznata odredišta zaslužuju mjesto na putničkim itinerarima te koje festivale i kulturna događanja posjetitelji ove godine ne bi smjeli propustiti.
Kada je najbolje vrijeme za posjet Hrvatskoj?
Za sve koji se dvoume kada rezervirati putovanje, savjet Hrvatske turističke zajednice vrlo je jednostavan.
"Bez obzira na to u kojem godišnjem dobu odlučite posjetiti Hrvatsku, nećete pogriješiti."
U srpnju temperature rastu i tijekom ljeta uglavnom dosežu oko 30 Celzijevih stupnjeva, iako su nedavni toplinski valovi donijeli temperature od 35 i 36 stupnjeva. Upravo je to najpopularnije razdoblje za dolazak turista jer su sunce i more idealni za boravak na plažama.
Na otoku Braču nalazi se Zlatni rat, dugačka zlatna šljunčana plaža koja se pruža u Jadransko more. Poznata po svježim plodovima mora i maslinama, idealna je za vodene sportove, gastronomske užitke ili jednostavno opuštanje na ležaljci.
Putnicima kojima sunčanje nije prioritet zimski mjeseci također mogu biti privlačni. Od studenoga do veljače temperature su blage i uglavnom ne prelaze 15 stupnjeva.
U prosincu i siječnju temperatura se spušta na oko deset stupnjeva. Iako se Hrvatska najčešće povezuje sa suncem i morem, njezina unutrašnjost i planinska područja tijekom zime prekrivaju se snijegom pa posjetitelji mogu uživati u skijalištima i sanjkalištima.
U Gorskom kotaru skijalište Platak nudi pogled na snijegom prekrivene šume i more, dok Čelimbaša u središtu regije raspolaže skijaškim i sanjkaškim stazama prilagođenima i početnicima i iskusnim skijašima.
"U prošloj godini glavni motivi dolaska u Hrvatsku i dalje su more (92 posto) i priroda (61 posto), koji ostaju najvažniji razlozi putovanja", rekao je Popovac, dodajući kako je zabilježen i porast interesa za zabavu, festivale, gradske odmore te umjetnost i kulturu.
Ponovno otvaranje Ville Argentine
Ako razmišljate gdje odsjesti, jedna od najpoznatijih dubrovačkih vila uskoro ponovno otvara vrata.
Povijesna Villa Argentina ovog će kolovoza ponovno primiti goste nakon višegodišnje obnove koja ju je pretvorila u luksuzni hotel s pogledom na Jadransko more, otok Lokrum i dubrovačku Staru gradsku jezgru pod zaštitom UNESCO-a.
Hotel s pet zvjezdica imat će 95 soba i apartmana, dok je njegova sestrinska Villa Orsula, s 13 soba, također obnovljena kao butik-hotel. Oba objekta nalaze se svega nekoliko minuta hoda od povijesne jezgre Dubrovnika.
Gostima će na raspolaganju biti uređeni vrtovi s autohtonim biljem, izravan pristup plaži te Anima Wellbeing & Spa s unutarnjim i vanjskim bazenima, finskom saunom i wellness tretmanima.
Posebna će se pozornost posvetiti gastronomiji. Restoran LIZ u sklopu Ville Argentine nudit će svježe ulovljene plodove mora, a za doručak lokalno voće, sireve i suhomesnate proizvode.
U Villi Orsuli restoran Marea posluživati će mediteransku kuhinju obogaćenu peruanskim utjecajima pod vodstvom glavnog chefa Roberta Chaveza.
Što se ove godine ne smije propustiti?
Među preporukama nalaze se stoljetne kulturne manifestacije, festivali elektroničke glazbe i velika međunarodna sportska natjecanja.
Ljubitelji kulture trebali bi posjetiti Dubrovačke ljetne igre koje se održavaju od 10. srpnja do 25. kolovoza, kada se dubrovačka stara jezgra pretvara u veliku pozornicu na otvorenom za balet, klasičnu glazbu i kazalište.
Preporučuje se i Splitsko ljeto koje traje od 14. srpnja do 4. kolovoza. Manifestacija se ove godine održava 72. put te je jedna od najdugovječnijih kulturnih tradicija u Hrvatskoj, a donosi jazz koncerte, filmske projekcije i ulično kazalište.
Među ostalim izdvajaju se Vinkovačke jeseni, koje se svakog rujna održavaju kao velika proslava slavonskog folklora, te Špancirfest u Varaždinu, jedan od najvećih hrvatskih uličnih festivala.
Ljubitelji sporta mogu u kalendare upisati od 16. do 18. listopada, kada se u Poreču održava Plava Laguna IRONMAN 70.3. Triatlon svake godine okuplja tisuće natjecatelja iz cijelog svijeta koji se natječu u krajolicima Istre, iskorištavajući blagu srednjojesensku klimu.
Gdje otići izvan Dubrovnika, Zagreba i Splita?
Ako želite istražiti Hrvatsku izvan njezinih najpoznatijih turističkih središta, postoji niz odredišta koja nude autentičan doživljaj lokalnog života, prirode i kulture.
"Onima koji žele istražiti destinacije izvan najpoznatijih turističkih središta rado preporučujemo nekoliko manje poznatih mjesta koja nude autentična iskustva, lokalni šarm i dublji uvid u raznolikost hrvatskih regija", rekao je Popovac.
Među glavnim preporukama nalazi se Hrvatsko zagorje, udaljeno svega sat vremena vožnje od Zagreba, poznato po dvorcima i bajkovitim krajolicima.
Gorski kotar opisuje kao područje "netaknute zelene prirode", idealno za šetnje i ponovno povezivanje s prirodom.
U Istri preporučuje Motovun i Grožnjan, srednjovjekovne gradiće na brežuljcima koji su poznati po bogatoj gastronomskoj ponudi.
Među istarskim specijalitetima ističe se sipa s mladim bobom, tradicionalno proljetno jelo.
Na obali, zadarska regija i Ravni kotari, kaže Popovac, "otkrivaju manje poznatu stranu Dalmacije kroz maslinike, jezera i autentična ruralna iskustva izvan glavnih turističkih ruta".
Šibenik, najstariji hrvatski grad na obali, idealno je odredište za one koji preferiraju sporiji tempo putovanja.
Na obližnjem arhipelagu nalaze se otoci Zlarin, Prvić i Krapanj, koji nude život bez automobila i opuštenu otočnu svakodnevicu utemeljenu na lokalnoj tradiciji i kulturi.
"Najljepši trenuci često oni najjednostavniji"
S druge strane, Dalmatinska zagora pruža neka od najautentičnijih iskustava zahvaljujući prirodnim ljepotama poput kanjona Cetine, dok Konavle, nedaleko od Dubrovnika, nude spoj kulturne baštine, prirode i lokalnih običaja.
Prema Hrvatskoj turističkoj zajednici, sva ta odredišta posjetiteljima pružaju bogata iskustva kroz lokalni način života, kulturu i prirodu, čime nude veliku "vrijednost provedenog vremena".
"U cjelini gledano, ta odredišta prate rastuću potražnju za održivim putovanjima, putovanjima izvan glavne sezone i sadržajnim iskustvima te pokazuju da su u Hrvatskoj najljepši trenuci često upravo oni najjednostavniji", zaključio je Popovac.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare