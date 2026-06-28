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nevjerojatna statistika

Igrači s prostora bivše Jugoslavije u 28 posto ekipa nokaut faze SP-a. Znate li za koje sve reprezentacije igraju?

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N1 Info
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28. lip. 2026. 16:44
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Christian Pulisic IMAGN IMAGES via Reuters/Kirby Lee
IMAGN IMAGES via Reuters/KIRBY LEE

U nokaut fazu Svjetskog prvenstva plasirale su se 32 reprezentacije, a ukupno 832 nogometaša nadaju se nastupiti u tim susretima.

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Kako je izračunao Marko Jukić, analitičar američke tvrtke Bismarck Analysis iz San Francisca, čak 7,5 posto igrača u osmini finala su oni čije je porijeklo iz bivše Jugoslavije.

"Evo nevjerojatne statistike: unatoč tome što čine samo oko 0,2 posto svjetske populacije, igrači s etničkim nasljeđem iz bivše Jugoslavije čine 7,5% igrača u šesnaestini finala Svjetskog prvenstva (prezastupljeni su 40 puta) i igraju za 9 od 32 momčadi, ili njih 28 posto", napisao je Jukić.

Osim ukupno 52 nogometaša registriranih za Bosnu i Hercegovinu i Hrvatsku, u sedam drugih reprezentacija nalaze se igrači koji su rođeni ili imaju porijeklo iz bivše Jugoslavije, odnosno u ukupno 28 posto reprezentacija koje sudjeluju u osmini finala Svjetskog prvenstva, prenosi Klix.ba.

Najviše ih je u Austriji - trojica (Dejan Ljubičić, Marko Arnautović i Saša Kalajdžić), po dvojica u Švicarskoj (Granit Xhaka i Ardon Jashari) i Australiji (Miloš Degenek i Ajdin Hrustić), dok je po jedan igrač s prostora bivše Jugoslavije u Njemačkoj (Aleksandar Pavlović), Švedskoj (Besfort Zeneli), Kanadi (Niko Sigur) i Sjedinjenim Američkim Državama (Christian Pulišić).

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sp 2026. sp2026 svjetsko nogometno prvenstvo

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