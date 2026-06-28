Igrači s prostora bivše Jugoslavije u 28 posto ekipa nokaut faze SP-a. Znate li za koje sve reprezentacije igraju?

Najviše ih je u Austriji - trojica (Dejan Ljubičić, Marko Arnautović i Saša Kalajdžić), po dvojica u Švicarskoj (Granit Xhaka i Ardon Jashari) i Australiji (Miloš Degenek i Ajdin Hrustić), dok je po jedan igrač s prostora bivše Jugoslavije u Njemačkoj (Aleksandar Pavlović), Švedskoj (Besfort Zeneli), Kanadi (Niko Sigur) i Sjedinjenim Američkim Državama (Christian Pulišić).