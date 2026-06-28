nevjerojatna statistika
Igrači s prostora bivše Jugoslavije u 28 posto ekipa nokaut faze SP-a. Znate li za koje sve reprezentacije igraju?
U nokaut fazu Svjetskog prvenstva plasirale su se 32 reprezentacije, a ukupno 832 nogometaša nadaju se nastupiti u tim susretima.
Oglas
Kako je izračunao Marko Jukić, analitičar američke tvrtke Bismarck Analysis iz San Francisca, čak 7,5 posto igrača u osmini finala su oni čije je porijeklo iz bivše Jugoslavije.
"Evo nevjerojatne statistike: unatoč tome što čine samo oko 0,2 posto svjetske populacije, igrači s etničkim nasljeđem iz bivše Jugoslavije čine 7,5% igrača u šesnaestini finala Svjetskog prvenstva (prezastupljeni su 40 puta) i igraju za 9 od 32 momčadi, ili njih 28 posto", napisao je Jukić.
Here's a mind-blowing statistic: despite making up just ~0.2% of the global population, players with ethnic heritage from the former Yugoslavia are 7.5% of players in the FIFA World Cup Round of 32 (overrepresented by 40x) and play for 9/32 or 28% of teams! -> 🇭🇷🇧🇦🇦🇹🇦🇺🇨🇭🇺🇸🇨🇦🇸🇪🇩🇪 pic.twitter.com/rys2GU5GEq— Marko Jukic (@mmjukic) June 28, 2026
Osim ukupno 52 nogometaša registriranih za Bosnu i Hercegovinu i Hrvatsku, u sedam drugih reprezentacija nalaze se igrači koji su rođeni ili imaju porijeklo iz bivše Jugoslavije, odnosno u ukupno 28 posto reprezentacija koje sudjeluju u osmini finala Svjetskog prvenstva, prenosi Klix.ba.
Najviše ih je u Austriji - trojica (Dejan Ljubičić, Marko Arnautović i Saša Kalajdžić), po dvojica u Švicarskoj (Granit Xhaka i Ardon Jashari) i Australiji (Miloš Degenek i Ajdin Hrustić), dok je po jedan igrač s prostora bivše Jugoslavije u Njemačkoj (Aleksandar Pavlović), Švedskoj (Besfort Zeneli), Kanadi (Niko Sigur) i Sjedinjenim Američkim Državama (Christian Pulišić).
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas