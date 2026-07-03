oboren rekord
Modrić i Ronaldo ispisali povijest SP-a. U tunelu si nisu rekli ni riječ
Utakmica Svjetskog prvenstva između Hrvatske i Portugala ušla je u povijest i prije prvog sučevog zvižduka. Kapetani Luka Modrić i Cristiano Ronaldo postali su prvi nogometaši stariji od 40 godina koji su na svjetskim prvenstvima zaigrali jedan protiv drugoga.
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Nekadašnji suigrači iz Real Madrida ponovno su se našli u središtu pozornosti. No, ovoga puta razlog nije bio samo njihov dvoboj na terenu. Televizijske kamere u tunelu zabilježile su zanimljivu situaciju uoči izlaska momčadi na travnjak.
Modrić i Ronaldo stajali su udaljeni svega nekoliko metara jedan od drugoga, ali prema snimkama nisu razmijenili ni pogled ni riječ, što je odmah privuklo pažnju gledatelja i izazvalo brojne reakcije na društvenim mrežama.
Pozdravili su se zato srdačno prilikom susreta kapetana.
Pobjednik susreta osigurava plasman među 16 najboljih reprezentacija svijeta, gdje ga u sljedećoj fazi natjecanja čeka dvoboj sa Španjolskom.
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