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oboren rekord

Modrić i Ronaldo ispisali povijest SP-a. U tunelu si nisu rekli ni riječ

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N1 Info
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03. srp. 2026. 02:19
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Portugal's Cristiano Ronaldo hugs Croatia's Luka Modric IMAGN IMAGES via Reuters/John E Sokolowski
JOHN E SOKOLOWSKI IMAGN IMAGES via Reuters

Utakmica Svjetskog prvenstva između Hrvatske i Portugala ušla je u povijest i prije prvog sučevog zvižduka. Kapetani Luka Modrić i Cristiano Ronaldo postali su prvi nogometaši stariji od 40 godina koji su na svjetskim prvenstvima zaigrali jedan protiv drugoga.

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Nekadašnji suigrači iz Real Madrida ponovno su se našli u središtu pozornosti. No, ovoga puta razlog nije bio samo njihov dvoboj na terenu. Televizijske kamere u tunelu zabilježile su zanimljivu situaciju uoči izlaska momčadi na travnjak.

Modrić i Ronaldo stajali su udaljeni svega nekoliko metara jedan od drugoga, ali prema snimkama nisu razmijenili ni pogled ni riječ, što je odmah privuklo pažnju gledatelja i izazvalo brojne reakcije na društvenim mrežama.

Pozdravili su se zato srdačno prilikom susreta kapetana.

Pobjednik susreta osigurava plasman među 16 najboljih reprezentacija svijeta, gdje ga u sljedećoj fazi natjecanja čeka dvoboj sa Španjolskom.

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Teme
cristiano ronaldo luka modrić sp 2026. sp2026 svjetsko nogometno prvenstvo

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