TOPLINSKA KUPOLA
Temperature ponovno do 40°C? Kratki predah pred pakleni srpanj
Novi toplinski val mogao bi zahvatiti velik dio Europe već sredinom srpnja, upozoravaju meteorolozi. Nakon kratkotrajnog osvježenja i nestabilnog vremena, prognostičari očekuju povratak vrlo visokih temperatura, koje bi u pojedinim dijelovima kontinenta ponovno mogle doseći i 40 stupnjeva Celzija.
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U Hrvatskoj će petak biti pretežno sunčan, uz mogućnost ponekog poslijepodnevnog pljuska u unutrašnjosti i na krajnjem jugu. Puhat će slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, dok će na Jadranu prevladavati umjerena i jaka bura s olujnim udarima. Jutarnje temperature kretat će se između 13 i 17 stupnjeva, u Gorskoj Hrvatskoj i niže, dok će na Jadranu biti od 21 do 26 stupnjeva. Najviša dnevna temperatura uglavnom će iznositi između 27 i 33 stupnja.
Za vikend se očekuje pretežno sunčano vrijeme. U drugom dijelu nedjelje i u ponedjeljak prolazno će se naoblačiti, a ponajprije u unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu mogući su mjestimična kiša i kratkotrajni pljuskovi. Temperatura se pritom neće značajnije mijenjati.
Sredinom srpnja novi toplinski val?
Meteorolozi, međutim, upozoravaju da bi osvježenje moglo biti kratkog vijeka, piše
Maša Ilotić Šuvalić za Večernji list. Meteorolog Jan Schenk procjenjuje da bi se već sredinom srpnja mogao razviti novi snažan toplinski val, s temperaturama koje bi u dijelovima Njemačke ponovno dosezale između 35 i 40 stupnjeva Celzija.
Prema njegovim riječima, srpanj bi mogao slijediti obrazac kakav je viđen u lipnju – nestabilan i svježiji početak mjeseca, nakon kojeg slijedi dugotrajno razdoblje vrlo toplog i stabilnog vremena.
Prognoze pokazuju da će se vrući zrak koji se trenutačno zadržava iznad Španjolske i Francuske postupno premještati prema srednjoj Europi. Posebno bi zapadni dijelovi Njemačke od sredine mjeseca mogli biti izloženi novom valu ekstremnih vrućina.
Razvoj toplinske kupole
Meteorolozi pritom upozoravaju na mogućnost razvoja takozvane toplinske kupole – postojanog područja visokog tlaka koje zadržava vrući zrak nad istim područjem i omogućuje daljnji rast temperatura. Takvi uvjeti povećavaju rizik od dugotrajnih toplinskih valova, a krajem srpnja ponovno bi mogli stići i snažni grmljavinski pljuskovi te nevremena, slično kao tijekom lipnja.
Stručnjaci upozoravaju da su ovakvi ekstremni vremenski obrasci sve češći zbog klimatskih promjena te da dugotrajne vrućine mogu povećati rizik od zdravstvenih problema, šumskih požara i poteškoća u opskrbi energijom.
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