Temperature ponovno do 40°C? Kratki predah pred pakleni srpanj

U Hrvatskoj će petak biti pretežno sunčan, uz mogućnost ponekog poslijepodnevnog pljuska u unutrašnjosti i na krajnjem jugu. Puhat će slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, dok će na Jadranu prevladavati umjerena i jaka bura s olujnim udarima. Jutarnje temperature kretat će se između 13 i 17 stupnjeva, u Gorskoj Hrvatskoj i niže, dok će na Jadranu biti od 21 do 26 stupnjeva. Najviša dnevna temperatura uglavnom će iznositi između 27 i 33 stupnja.