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DUHOVITI HTZ

VIDEO, FOTO / Modrić i Malkovich u novom turističkom promotivnom spotu: "Izbriši moj broj"

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N1 Info
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02. srp. 2026. 20:46
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HTZ modrić malkovich
HTZ

Hrvatska turistička zajednica objavila je nastavak promotivnog spota "Croatia, I Hear It's Beautiful", u kojem uz holivudskog glumca Johna Malkovicha ovoga puta glavnu ulogu ima kapetan hrvatske nogometne reprezentacije Luka Modrić.

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Spot je predstavljen uoči utakmice Hrvatske za plasman u osminu finala Svjetskog prvenstva.

U novom filmu pod nazivom "Croatia, I Hear It's Beautiful ft. Modrić & Malkovich", Malkovich, glumac hrvatskih korijena, na Modrićev prijedlog otkriva jedinstveni zvuk zadarskih Morskih orgulja.

Iz Hrvatske turističke zajednice ističu da kroz duhovitu interakciju dvojice protagonista spot promovira prirodne ljepote Hrvatske i poručuje kako je svako doba godine pravo vrijeme za posjet zemlji.

U jednom trenutku duhovitom Malkovich se čudi što Luka tako star još igra, a u drugom Modrić poručuje Malkovicu da izbriše njegov broj.

Screenshot N1/HTZ
HTZ/N1

Ujedno se ljepota hrvatskih destinacija simbolično povezuje s elegancijom i nogometnim umijećem Luke Modrića, koji godinama oduševljava navijače diljem svijeta.

Screenshot N1/HTZ
HTZ/N1

Autor kreativnog koncepta i ovog nastavka promotivne kampanje je Pete Radovich, nagrađivani televizijski i sportski producent hrvatskih korijena.

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htz john malkovich luka modrić turizam

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