DUHOVITI HTZ
VIDEO, FOTO / Modrić i Malkovich u novom turističkom promotivnom spotu: "Izbriši moj broj"
Hrvatska turistička zajednica objavila je nastavak promotivnog spota "Croatia, I Hear It's Beautiful", u kojem uz holivudskog glumca Johna Malkovicha ovoga puta glavnu ulogu ima kapetan hrvatske nogometne reprezentacije Luka Modrić.
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Spot je predstavljen uoči utakmice Hrvatske za plasman u osminu finala Svjetskog prvenstva.
U novom filmu pod nazivom "Croatia, I Hear It's Beautiful ft. Modrić & Malkovich", Malkovich, glumac hrvatskih korijena, na Modrićev prijedlog otkriva jedinstveni zvuk zadarskih Morskih orgulja.
Iz Hrvatske turističke zajednice ističu da kroz duhovitu interakciju dvojice protagonista spot promovira prirodne ljepote Hrvatske i poručuje kako je svako doba godine pravo vrijeme za posjet zemlji.
U jednom trenutku duhovitom Malkovich se čudi što Luka tako star još igra, a u drugom Modrić poručuje Malkovicu da izbriše njegov broj.
Ujedno se ljepota hrvatskih destinacija simbolično povezuje s elegancijom i nogometnim umijećem Luke Modrića, koji godinama oduševljava navijače diljem svijeta.
Autor kreativnog koncepta i ovog nastavka promotivne kampanje je Pete Radovich, nagrađivani televizijski i sportski producent hrvatskih korijena.
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