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René van der Gijp i Johan Derksen nikako ne mogu razumjeti smjer kojim je krenuo Ajax. U emisiji Vandaag Inside ponovno su se osvrnuli na ljetni prijelazni rok koji je vodio Jordi Cruijff, nakon europskog debakla amsterdamskog kluba u četvrtak navečer na gostovanju kod Hajduka u Splitu, u Konferencijskoj ligi.
„Prije otprilike tri mjeseca drukčije smo govorili o Ajaxu“, započeo je René van der Gijp u emisiji Vandaag Inside. „Svi smo mislili da će se stvari napokon pokrenuti. Od svih pojačanja poznavao sam samo vratara, Brandta i Tolua. Za ostale sam pomislio: dobro, valjda znaju što rade“, nastavio je.
„Ono što ne razumijem jest kako nakon Svena Mislintata možeš dati Jordiju Cruijffu (sin legendarnog Johana Cruijffa) potpuno odriješene ruke. Je li tebi to jasno?“, upitao je Derksena.
„Pogodio si bit problema“, odgovorio je Johan Derksen, poznat pod nadimkom De Snor (Brk), prenosi nizozemski Voetbal Primeur.
„Imali su jako loše iskustvo kada su svu moć dali nepoznatom Nijemcu. A sada dovode čovjeka na temelju njegova prezimena, zato što mu je otac bio velikan. Nakon završetka igračke karijere zapravo nije postigao ništa značajno u nogometu. To je skok u nepoznato. Nadaju se da će navijači biti zadovoljni samo zato što se preziva Cruijff“, rekao je Derksen.
Kritike na račun Cigankova i Amrabata
„Da je radio u vrijeme dok je Louis van Gaal još bio uključen u klub, to bih još mogao razumjeti“, nadovezao se Van der Gijp, kojemu također nije jasno zašto je Ajax doveo Viktora Cigankova.
„Dva mjeseca govorili su o tome kako im treba krilni igrač koji će utrčavati u prostor iza obrane. A onda dovedu Cigankova, koji uvijek želi primiti loptu u noge.“
Razgovarali su i o Sofyanu Amrabatu.
„Prosječan igrač“, ocijenio je Derksen.
„Nogometno gledano, prosječan je. Doduše, on je igrač koji donosi određenu čvrstinu i prisutnost na terenu. Odigrao je vrlo dobar Afrički kup nacija. Ali njegove su nogometne mogućnosti ograničene“, dodao je Van der Gijp.
"Svu moć dali Jordiju Cruijffu"
„Svu su moć dali Jordiju Cruijffu jer se sami nisu usudili preuzeti odgovornost. Odmah sam znao da će Cruijff sa sobom dovesti nekog prijatelja iz Španjolske. Ako bude radio fantastičan posao, bit će mi iskreno drago zbog njega. Ali zasad nemam takav dojam. On ne poznaje nizozemski nogomet“, nastavio je Derksen.
„Marc-Andre ter Stegen je posljednju utakmicu odigrao jako davno, a oni ga dovode zbog njegova imena“, ponovno se uključio vidno začuđeni Van der Gijp.
„To traje već četiri godine. Ako ponovno sve pođe po zlu, bit će to još jedna katastrofalna sezona, nakon tri takve godine“, ustvrdio je Derksen.
„Mislintat je stekao reputaciju zato što je doveo Ousmanea Dembéléa u Dortmund. Cruijff treba ljude oko sebe koji će ga ispravljati“, smatra Van der Gijp.
„Imao je razne funkcije, ali nikada nije napravio ništa posebno“, zaključio je Derksen.
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