„Imali su jako loše iskustvo kada su svu moć dali nepoznatom Nijemcu. A sada dovode čovjeka na temelju njegova prezimena, zato što mu je otac bio velikan. Nakon završetka igračke karijere zapravo nije postigao ništa značajno u nogometu. To je skok u nepoznato. Nadaju se da će navijači biti zadovoljni samo zato što se preziva Cruijff“, rekao je Derksen.