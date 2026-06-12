viralna objava
Ryanair brutalno ismijao Talijane nakon poraza od BiH: Jedna rečenica zapalila društvene mreže
Italija ni treći put zaredom nije uspjela izboriti plasman na Svjetsko prvenstvo, a nakon bolnog poraza od Bosne i Hercegovine u dodatnim kvalifikacijama stigla je i neočekivana porcija podsmijeha na društvenim mrežama.
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Poznata zrakoplovna kompanija Ryanair objavila je duhovitu poruku na Instagramu koja je vrlo brzo postala viralna među nogometnim navijačima.
Nakon što su Azzurri ostali bez Mundijala poslije dramatičnog poraza od Zmajeva u Zenici, Ryanair je iskoristio priliku za šalu na račun četverostrukih svjetskih prvaka.
Poruka je bila kratka, ali dovoljno upečatljiva da izazove tisuće reakcija i komentara.
Podsjetimo, Bosna i Hercegovina je u ožujku ostvarila jednu od najvećih pobjeda u svojoj povijesti svladavši Italiju nakon izvođenja jedanaesteraca i tako izborila plasman na Svjetsko prvenstvo 2026. godine. Talijani su tako postali prvi bivši svjetski prvaci koji su propustili čak tri uzastopna Mundijala.
Dok se u Bosni i Hercegovini još prepričava velika pobjeda, u Italiji se i dalje traže odgovori nakon još jednog povijesnog neuspjeha. A sudeći prema reakcijama na društvenim mrežama, navijači diljem svijeta nisu propustili priliku dodatno „pecnuti” nekadašnju nogometnu velesilu.
Objava Ryanaira u međuvremenu je postala pravi hit, a mnogi navijači poručuju da je ova šala možda bila bolnija od samog poraza. Fotografiju Azzurra koji ulaze u zrakoplov prokomentirali su riječima: „Kamo točno?”.
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