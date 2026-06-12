Ryanair brutalno ismijao Talijane nakon poraza od BiH: Jedna rečenica zapalila društvene mreže

Podsjetimo, Bosna i Hercegovina je u ožujku ostvarila jednu od najvećih pobjeda u svojoj povijesti svladavši Italiju nakon izvođenja jedanaesteraca i tako izborila plasman na Svjetsko prvenstvo 2026. godine. Talijani su tako postali prvi bivši svjetski prvaci koji su propustili čak tri uzastopna Mundijala.