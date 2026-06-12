Ryanair pod istragom jer je roditeljima naplaćivao sjedenje s djecom u svojim zrakoplovima

Regulator istražuje može li Ryanairov pristup rezervaciji sjedala značiti da roditelji plaćaju dodatnu naknadu kako bi zrakoplovna kompanija ispunila svoje obveze vezane uz sigurnost djece i prava osoba s invaliditetom, kako je propisano zrakoplovnim pravilima. Cilj istrage je utvrditi je li takva praksa u skladu sa zakonima o zaštiti potrošača.