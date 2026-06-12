KONTROVERZNA PRAKSA
Ryanair pod istragom jer je roditeljima naplaćivao sjedenje s djecom u svojim zrakoplovima
Ryanair je pod istragom britanskog regulatora za tržišno natjecanje zbog naknada koje naplaćuje roditeljima kako bi sjedili pokraj svoje djece tijekom leta.
Britanska Uprava za tržišno natjecanje i tržišta (CMA) priopćila je da istražuje je li politika zrakoplovne kompanije, koja prema procjenama regulatora obično rezultira dodatnim troškom od osam funti po smjeru, nepravedna prema potrošačima u skladu s važećim zakonima.
CMA navodi da Ryanair u svojim uvjetima poslovanja propisuje kako roditelj mora sjediti uz dijete u dobi između dvije i 11 godina. To se ostvaruje putem onoga što kompanija naziva "obveznim obiteljskim sjedalom", za koje roditelj mora platiti dodatnu naknadu.
U skladu sa zakonom?
Ryanair je istragu nazvao "lažnom" te ustvrdio da njegova politika rasporeda sjedenja obitelji "u potpunosti poštuje sve relevantne zakone".
Regulator istražuje može li Ryanairov pristup rezervaciji sjedala značiti da roditelji plaćaju dodatnu naknadu kako bi zrakoplovna kompanija ispunila svoje obveze vezane uz sigurnost djece i prava osoba s invaliditetom, kako je propisano zrakoplovnim pravilima. Cilj istrage je utvrditi je li takva praksa u skladu sa zakonima o zaštiti potrošača.
CMA navodi da prema njihovim saznanjima Ryanair jedini među velikim zrakoplovnim kompanijama koje lete iz Ujedinjenog Kraljevstva naplaćuje takvu uslugu.
Prema regulatoru, druge zrakoplovne kompanije djecu smještaju uz roditelja ili skrbnika bez dodatne naknade ili tijekom rezervacije automatski dodjeljuju susjedna sjedala.
Iz CMA-a ističu da je istraga tek započela te da još nisu donijeli zaključak o tome je li Ryanair prekršio zakon.
Otišli korak dalje...
Ryanair odgovara da odrasli koji putuju s djecom plaćaju rezervaciju samo jednog sjedala te da uz njega mogu besplatno odabrati sjedala za najviše četvero djece na istoj rezervaciji.
"To znači da roditelji koji putuju s djecom plaćaju samo jedno rezervirano sjedalo za odraslu osobu, dok za četiri rezervirana sjedala za djecu ne plaćaju ništa", poručili su iz kompanije.
Zrakoplovna tvrtka otišla je i korak dalje te istragu CMA-a nazvala "lažnom istragom", tvrdeći da britanska vlada premijera Keira Starmera njome pokušava stvoriti dojam da brine o potrošačima, dok istodobno nije ukinula zrakoplovni porez APD (Air Passenger Duty), što bi, prema Ryanairu, odmah dovelo do nižih cijena karata i potaknulo rast britanskog zrakoplovstva, turizma i gospodarstva, prenosi BBC.
"Ryanair se raduje pobijanju ovih lažnih tvrdnji CMA-a tijekom ove lažne istrage", priopćila je kompanija.
Tvrtke se upozorava posljednjih godinu dana
CMA će također ispitati pojavljuje li se obvezna naknada za obiteljska sjedala tek tijekom procesa rezervacije te jesu li potrošačima od početka prikazani ukupni troškovi koje će platiti.
Direktorica za zaštitu potrošača pri CMA-u Hayley Fletcher izjavila je da dodatne naknade mogu znatno povećati troškove obiteljima koje štede za povoljan ljetni odmor.
"Naša istraga razmotrit će Ryanairov pristup rezervaciji obiteljskih sjedala i način na koji se troškovi prikazuju potrošačima kako bismo utvrdili jesu li u skladu sa zakonima o zaštiti potrošača", rekla je Fletcher.
Dodala je da CMA već godinu dana upozorava tvrtke da kupcima unaprijed moraju prikazati ukupnu cijenu usluge te da oni koji to ne čine riskiraju regulatorne mjere.
Istragu je pozdravila i britanska organizacija za zaštitu prava potrošača Which?.
"Which? je više puta upozoravao na Ryanairovu strogu praksu razdvajanja obitelji i naplaćivanja roditeljima sjedala uz djecu staru svega tri godine, stoga je dobro vidjeti da regulator istražuje ponašanje kompanije", izjavio je urednik za putovanja Rory Boland.
Dodao je da Ryanair ne mora čekati ishod istrage kako bi promijenio praksu.
"Ryanair može prestati naplaćivati ove nerazumne naknade već danas i pozivamo ga da to učini", rekao je Boland.
Istraga je dio šire strategije CMA-a usmjerene na ublažavanje troškova života građana. Prema novim ovlastima, regulator može izreći kazne u visini do 10 posto globalnog godišnjeg prihoda kompanijama koje prekrše zakone o zaštiti potrošača.
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