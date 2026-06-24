Oglas

platforma za promjene?

U petak kontroverzna utakmica. Egipat i Iran prigovaraju, ali Seattleov "Pride Match" ide po planu

author
N1 Info
|
24. lip. 2026. 18:57
Dodajte N1 u omiljeni Google izvor Više
A flag celebrating Pride Night(Photo by Kyle Rivas / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
KYLE RIVAS Getty Images via AFP

Članovi LGBTQ+ zajednice u Seattleu nadaju se da će utakmica Svjetskog prvenstva između Egipta i Irana, dviju država u kojima je homoseksualnost kriminalizirana, postati prilika za razgovor, razumijevanje i promjenu stavova.

Oglas

Seattle već dugo ima reputaciju jednog od najotvorenijih i najinkluzivnijih američkih gradova. Zastave duginih boja ondje su vidljive tijekom cijele godine, a gradski Pride vikend u lipnju jedan je od najvećih u Sjedinjenim Američkim Državama.

Zato je lokalnim organizatorima bilo prirodno da utakmicu koja će se u gradu igrati ovog petka, uoči ždrijeba SP-a, nazovu "Pride Match", utakmicom posvećenom ponosu LGBTQ+ zajednice. No, kuglice na ždrijebu su odlučile da će na teren izaći - Egipat i Iran, piše Reuters.

Egipatski nogometni savez zatražio je od FIFA da spriječi aktivnosti povezane s Prideom, tvrdeći da se takvi događaji ne podudaraju s kulturnim i vjerskim vrijednostima zemlje s većinski muslimanskim stanovništvom. Prigovor FIFA-i je došao i iz Irana, zemlje u kojoj istospolni odnosi mogu biti kažnjeni smrtnom kaznom. Bez uspjeha, Pride Match održat će se prema planu.

"Svjetsko prvenstvo će doći i proći za tri tjedna. Proslava Pridea događa se upravo ovog vikenda već više od 50 godina. Dogodit će se ovaj vikend i nastavit će se događati dugo nakon što Svjetsko prvenstvo završi", rekla je Hedda McLendon iz lokalnog organizacijskog odbora za Reuters.

"Najveći sportski događaj može otvoriti prostor za promjene"

Neki članovi LGBTQ+ zajednice u Seattleu imali su podijeljene osjećaje zbog reprezentacija koje sudjeluju u utakmici, rekao je Jon Cairns (49), voditelj lokalnog LGBTQ+ kluba Kremwerk. Ipak, smatra da upravo ova situacija pruža priliku za slanje poruke prihvaćanja koju može prenijeti samo najveći svjetski sportski događaj.

"Moja reakcija je: neka dođu. Međunarodni sport kroz povijest je bio jedan od najvećih pokretača društvenih promjena, kao i borbe za prava i slobode ljudi diljem svijeta, uključujući SAD", rekao je za Reuters te kao primjere naveo američkog atletičara Jesse Owens, koji je osvojio četiri zlatne medalje na Olimpijskim igrama 1936. u nacističkoj Njemačkoj, te prosvjed Tommiea Smitha i Johna Carlosa s podignutim šakama na Olimpijskim igrama 1968.

"Samo međunarodni sport može doći do tako velike publike", poručio je Cairns i dodao da ne vjeruje da će se Svjetsko prvenstvo jednostavno isključiti na televizijama u Iranu ili Egiptu kako bi se izbjegao pogled na Pride zastavu među gledateljima.

Iz FIFA-e su za Reuters poručili da je Pride utakmica "inicijativa grada domaćina" i da nije izravno povezana s krovnom svjetskom nogometnom organizacijom.

PROČITAJTE JOŠ

Teme
egipat iran lgbtq+ pride pride match pride utakmica sp 2026. sp2026 svjetsko nogometno prvenstvo

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ