U petak kontroverzna utakmica. Egipat i Iran prigovaraju, ali Seattleov "Pride Match" ide po planu

"Moja reakcija je: neka dođu. Međunarodni sport kroz povijest je bio jedan od najvećih pokretača društvenih promjena, kao i borbe za prava i slobode ljudi diljem svijeta, uključujući SAD", rekao je za Reuters te kao primjere naveo američkog atletičara Jesse Owens, koji je osvojio četiri zlatne medalje na Olimpijskim igrama 1936. u nacističkoj Njemačkoj, te prosvjed Tommiea Smitha i Johna Carlosa s podignutim šakama na Olimpijskim igrama 1968.