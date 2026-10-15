Gimnastički trener dobio 90 godina zatvora: Tajnom kamerom snimao djecu u svlačionici

Gardner se izjasnio krivim za postavljanje skrivene kamere u kupaonici gimnastičke dvorane u Purvisu, Mississippi, između prosinca 2017. i travnja 2018. kako bi snimao svoje učenike. Istražitelji kažu da je snimio videozapise koji prikazuju krupne planove najmanje 10 maloljetnika golih ili bez odjeće, a koje su godinama kasnije pronašli na njegovim računalima dok su istraživali tvrdnje da je seksualno zlostavljao gimnastičarke u Iowi.