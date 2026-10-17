Nevjerojatne scene u Splitu: Utakmica prekinuta na 25 minuta zbog neočekivanih "gostiju"

Igrači su na početku drugog dijela već stajali na centru i čekali znak za nastavak susreta, ali ih je sudac iznenada vratio u svlačionicu. Uslijedila je hitna akcija organizatora i sudaca koji su problem pokušali riješiti nabavkom posebnih sprejeva protiv kukaca te dovoženjem vreća zemlje kako bi neutralizirali opasne nametnike.