igrači morali napustiti teren
Nevjerojatne scene u Splitu: Utakmica prekinuta na 25 minuta zbog neočekivanih "gostiju"
Nesvakidašnji prekid na Starom placu trajao je 25 minuta, no naši su ragbijaši nakon bizarne drame pregazili goste.
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Hrvatska ragbijaška reprezentacija ostvarila je uvjerljivu pobjedu protiv Slovenije u Splitu s rezultatom 53:8 i potvrdila prvo mjesto u svojoj skupini Conference divizije Kupa nacija. No, dvoboj na Starom placu obilježile su nesvakidašnje scene početkom drugog poluvremena, kada su se igrači morali povući s travnjaka zbog prave najezde stršljenova, piše gol.hr.
Igrači su na početku drugog dijela već stajali na centru i čekali znak za nastavak susreta, ali ih je sudac iznenada vratio u svlačionicu. Uslijedila je hitna akcija organizatora i sudaca koji su problem pokušali riješiti nabavkom posebnih sprejeva protiv kukaca te dovoženjem vreća zemlje kako bi neutralizirali opasne nametnike.
Drama na terenu
"Nevjerojatno, bio ih je pun teren! A koliko se samo utakmica odigralo na tom terenu", izjavio je glavni tajnik Hrvatskog ragbijaškog saveza Većeslav Holjevac. Prekid je potrajao 25 minuta, nakon čega je utakmica ipak uspješno privedena kraju bez stradalih od opasnih uboda.
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