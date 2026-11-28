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Milijuni ljudi gladuju na sjeveru Jemena, koji je pod kontrolom hutista, području gdje su humanitarne organizacije suočene s ograničenjima i manjkom kada je posrijedi financiranje, rekao je AFP-u čelnik Norveškog vijeća za izbjeglice (NRC).

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Na sastanku održanom u petak u Sani, glavnome gradu kojim upravljaju proiranski borci, Jan Egeland se požalio na "tragičnu humanitarnu situaciju" i "katastrofalan" izostanak međunarodnog financiranja za pomoć stanovništvu zemlje, najsiromašnijem na Arapskom poluotoku.

Postoji "velika razlika" između juga, kojim upravlja vlada, gdje djeluju brojne međunarodne organizacije i sjevera gdje "nas je vrlo malo", pojasnio je glavni tajnik NRC-a, dodavši da "onih u potrebi ima posvuda".

Milijuni ljudi pate od gladi

Na sjeveru zemlje "više od 20 milijuna ljudi ne prima pomoć koja im je prijeko potrebna da bi dosegnuli minimalan životni standard. Milijuni ljudi pate od gladi i u ekstremnoj su nevolji", kazao je.

Rat između hutista i jemenske vlade, koji prati međunarodna zajednica i podupire vojna koalicija na čelu sa Saudijskom Arabijom, izazvao je jednu od najtežih humanitarnih kriza na svijetu.

"Milijuni ljudi svaki su mjesec primali pomoć u hrani sve dok UN nije obustavio operacije na sjeveru. To se dogodilo nakon uhićenja UN-ovih humanitarnih radnika" godine 2025., kazao je čelnik NRC-a.

Prošlog je listopada UN izvijestio da hutisti i dalje drže 71 pripadnika osoblja UN-a. Organizacija je objavila i informaciju o smrti svojega zaposlenika koji je bio u zatočeništvu vlasti hutističkog pokreta od 2024.

"Previše uplitanja"

Humanitarne organizacije suočene su s jedinstvenom međunarodnom situacijom, posebno zbog sankcija nametnutih hutistima.

"Sankcije koje su nametnule neke zemlje donatorice prisilile su dio organizacija na odlazak, jer su strahovale da će i njihovi radnici biti sankcionirani", objasnio je Egeland.

"Drugi su preko noći izgubili svu svoju pomoć jer su ovisili o Sjedinjenim Državama, Njemačkoj i ostalim zemljama koje su smanjile dio proračuna namijenjen za pomoć. Ostale su organizacije zaključile da se radi o "previše uplitanja".

Poziv na povratak agencija UN-a

Norveški dužnosnik pozvao je međunarodnu zajednicu da udvostruči svoje napore kako bi se olakšao povratak agencija UN-a na spomenuta područja.

"Bez UN-a ne možemo doprijeti do svih kojima smo potrebni, osobito na sjeveru zemlje. Samo Svjetski program za hranu ima resurse za prehranu cijelog stanovništva", istaknuo je.

Unatoč tim preprekama glavni problem, po njegovu mišljenju i dalje predstavljaju manjak ili izostanak financiranja. To je, smatra Egeland čak i veći problem od poteškoća s pristupom stanovništvu.

Katastrofalan nedostatak financijske pomoći

Apel UN-a za hitno slanje pomoći Jemenu u 2026. godini financiran je sa samo 20 posto, dok je apel za hitna skloništa financiran sa samo 13 posto, požalio se Egeland, situaciju nazvavši "katastrofalnom".

Nakon višegodišnjeg zatišja, jemenski se sukob ponovno rasplamsao u srpnju usred regionalnog rata na Bliskom istoku. Prema podacima Međunarodne organizacije za migracije (IOM) posljednjih mjeseci raselilo se više od 340.000 ljudi.

Jan Egeland je istaknuo da će otputovati u Taiz, grad pod kontrolom vlade u kojemu se kriza s nedostatkom hrane pogoršava iz tjedna u tjedan zbog opsade hutista.

"Kriza koja je pala u zaborav"

"I na sjeveru i na jugu vidio sam ljude koji se nemaju kamo skloniti od vremenskih nepogoda", kazao je, spomenuvši ljude koji su primorani živjeti u improviziranim skloništima od lišća i granja.

"Situacija je danas puno gora od svega što sam vidio tijekom svojih prethodnih posjeta Jemenu. Ovo je kriza koja je pala u zaborav, koja je zanemarena", rekao je, dodavši kako očekuje i da će se broj smrtnih slučajeva povezanih s akutnom pothranjenošću u sljedećih šest mjeseci sigurno povećati.

"Kada su djeca toliko jako pothranjena kao što je slučaj sada - ona umiru od bolesti. Kada piju kontaminiranu vodu, dobiju proljev i umiru, a ostali obolijevaju od kolere i umiru", upozorio je.