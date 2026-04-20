Adel Zaanoun: Novinari u Gazi su Hamasovi teroristi? Pa Izrael nam je dao dozvolu za rad!

"Ako ste novinar bilo gdje u svijetu, izloženi ste riziku. U Palestini, izloženi ste još većem riziku. U Gazi, u središtu ste vatre, pod vatrom. Možete poginuti u bilo kojem trenutku. Možete izgubiti obitelj, kolege, kuću, kao što se događa nama. Govorimo o 264 novinara koje je ubila izraelska vojska, neke od njih izravno, neke neizravno, neke u njihovim kućama, neke u uredima. Govorimo o stotinama kuća novinara, uključujući i moju. Kuća mi je potpuno uništena, baš kao i uredi. Ovaj rat je zaista vrlo poseban slučaj, vrlo različit, težak, rizičan, opasan rat. Nije kao prijašnji ratovi, mislim na četiri prethodna izraelska rata u Gazi. Ali u čemu je stvar? Najveći problem je u tome što kao lokalni novinari, palestinski novinari koji surađuju s međunarodnim ili lokalnim medijima, ne možemo zaštititi sebe, svoju obitelj i posao. Konstantno sve gubimo pod vatrom. Katkad je ta vatra usmjerena izravno na novinare jer Izrael ne želi vidjeti novinare."