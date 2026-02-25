Prošle godine ubijeno 129 novinara i medijskih radnika: Izrael odgovoran za dvije trećine

Rekordnih 129 novinara i medijskih djelatnika ubijeno je prošle godine dok su obavljali svoj posao, od čega su dvije trećine ubile izraelske vlasti, priopćila je u srijedu nevladina organizacija Odbor za zaštitu novinara (CPJ).
Druga je ovo rekordna godina zaredom po ubojstvima novinara, kao i druga godina zaredom da je Izrael odgovoran za dvije trećine njih, navodi CPJ, neovisna organizacija sa sjedištem u New Yorku koja dokumentira napade na novinare, u svom godišnjem izvješću.
U izraelskoj vatri ubijeno je 86 novinara u 2025., uglavnom palestinskih u Gazi, ali i 31 djelatnik u napadu na medijski centar hutista u Jemenu. Drugi je to najsmrtonosniji napad otkad CPJ bilježi, navodi se.
Izrael je također odgovoran za 81 posto od 47 ubojstava koje je CPJ klasificirao kao namjerno ciljane ili "ubojstvo s namjerom". Navedeno je da je stvarna brojka vjerojatno veća zbog ograničenja pristupa koja su otežavala provjeru u Gazi.
Izraelska vojska nije odgovorila na zahtjev za komentar. Dosad je izjavljivala da njezine trupe u Gazi ciljaju samo borce, ali da djelovanje u borbenim zonama nosi rizike samo po sebi. Izrael je priznao da je u rujnu ciljao medijski centar u Jemenu, opisujući ga tada kao propagandnu polugu hutista.
U nekoliko slučajeva Izrael je priznao da je ciljao novinare u Gazi za koje je rekao da su povezani s Hamasom. Međunarodne novinske organizacije snažno su negirale da su ubijeni novinari imali veze s militantima. CPJ je takve izraelske optužbe nazvao "klevetom radi opravdanja ubojstva".
Izrael ne dopušta stranim novinarima ulazak u Gazu, pa su svi medijski radnici ubijeni na tom području Palestinci.
U izvješću se navodi da je "izraelska vojska sada počinila više ciljanih zabilježenih ubojstava novinara nego bilo koja druga legitimna vojska", napominjući da je CPJ počeo prikupljati podatke prije više od tri desetljeća.
Najmanje je 104 od 129 ubijenih novinara umrlo u vezi sa sukobima, navodi izvješće. Osim Gaze i Jemena, među najsmrtonosnijim zemljama za novinare su Sudan, gdje je ubijeno devetero novinara, i Meksiko, gdje ih je život izgubilo šestero. Četiri ukrajinska novinara ubile su ruske snage, a tri novinara umrla su na Filipinima, navodi se.
Rusija negira da namjerno cilja novinare, optužujući Ukrajinu za ciljanje ruskih novinara, što i Kijev poriče.
Među poginulima prošle godine bio je i Reutersov novinar Husam al-Masri, koji je skončao u u kolovozu u izraelskoj vatri dok je upravljao video prijenosom uživo u bolnici Nasser u Gazi. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu izrazio je žaljenje zbog napada, u kojem su ubijena još četiri novinara, nazvavši ga "tragičnom nesrećom".
