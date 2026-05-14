Admiral Cooper tvrdi da je iranska prijetnja dramatično smanjena, odbio komentirati da su sačuvali rakete i dronove

Iranska sposobnost da ugrozi svoje susjede i američke interese dramatično je smanjena američkim bombardiranjem, a teheranska obrambena industrija unazadila se za 90 posto, rekao je u četvrtak visoki američki admiral Brad Cooper.
Oglas
Cooper, načelnik američkog Središnjeg zapovjedništva, nastojao je naglasiti taktičke uspjehe vojne kampanje protiv Irana koju je nadzirao te je rekao da je rat dramatično smanjio opasnost koju ta zemlja predstavlja za širi Bliski istok.
Odbio je izravno odgovoriti na izvješća Reutersa i drugih novinskih organizacija da je Iran, koji je gomilao oružje u podzemnim objektima, zadržao značajne raketne i dronske kapacitete. Ta su izvješća citirala američke obavještajne izvore.
"Iran više ne može slati oružje saveznicima u regiji"
"Iran je značajno manja prijetnja Sjedinjenim Državama i našim partnerima u regiji, u svim područjima. Značajno su oslabljeni", rekao je Cooper odboru američkog Senata.
Cooper je također rekao da Iran više ne može slati oružje i druge resurse svojim glavnim saveznicima u regiji: Hezbolahu u Libanonu, hutistima u Jemenu i Hamasu u Gazi.
"Ti putevi i metode transfera su prekinuti", rekao je.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas