PRED SENATOM

Admiral Cooper tvrdi da je iranska prijetnja dramatično smanjena, odbio komentirati da su sačuvali rakete i dronove

Hina
14. svi. 2026. 18:44
Iranska sposobnost da ugrozi svoje susjede i američke interese dramatično je smanjena američkim bombardiranjem, a teheranska obrambena industrija unazadila se za 90 posto, rekao je u četvrtak visoki američki admiral Brad Cooper.

Cooper, načelnik američkog Središnjeg zapovjedništva, nastojao je naglasiti taktičke uspjehe vojne kampanje protiv Irana koju je nadzirao te je rekao da je rat dramatično smanjio opasnost koju ta zemlja predstavlja za širi Bliski istok.

Odbio je izravno odgovoriti na izvješća Reutersa i drugih novinskih organizacija da je Iran, koji je gomilao oružje u podzemnim objektima, zadržao značajne raketne i dronske kapacitete. Ta su izvješća citirala američke obavještajne izvore.

"Iran više ne može slati oružje saveznicima u regiji"

"Iran je značajno manja prijetnja Sjedinjenim Državama i našim partnerima u regiji, u svim područjima. Značajno su oslabljeni", rekao je Cooper odboru američkog Senata.

Cooper je također rekao da Iran više ne može slati ​​oružje i druge resurse svojim glavnim saveznicima u regiji: Hezbolahu u Libanonu, hutistima u Jemenu i Hamasu u Gazi.

"Ti putevi i metode transfera su prekinuti", rekao je.

