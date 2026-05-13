Izvješća otkrivaju stanje zaliha projektila: "Iran se priprema za obnovu neprijateljstava"
Iran se vjerojatno priprema za obnovu neprijateljstava sa SAD-om i Izraelom, objavio je u utorak Institut za proučavanje rata (ISW), a prenosi Euronews, navodeći niz vojnih pokreta i sigurnosnih vježbi unutar zemlje kao znakove aktivnih priprema za novi rat.
Think tank sa sjedištem u Washingtonu, koji svakodnevno objavljuje analize rata, navodi da iranski režim pripreme za obnovu sukoba smatra neodvojivima od priprema za gušenje mogućih unutarnjih nemira.
Postrojba IRGC-a Mohammad Rasoul Ollah iz pokrajine Teheran — jedna od glavnih unutarnjih sigurnosnih formacija režima i glavna zapovjedna struktura IRGC-a odgovorna za sigurnost glavnog grada — u utorak je provela vojnu vježbu.
IRGC je potvrdio da su provedene vježbe “kako bi se suprotstavili bilo kakvom djelovanju ... neprijatelja”, prenijeli su državni mediji u utorak.
Odvojeno od toga, iranska vojska trebala je u utorak održati vježbe u luci Mahshahr, oko 100 kilometara od otoka Bubiyan.
ISW smatra da bi mornarica IRGC-a mogla koristiti te vježbe za pripremu novih operacija u slučaju raspada primirja ili za disperziju plovila prije mogućih novih napada.
Institut također procjenjuje da Teheran pokušava zaštititi vojnu imovinu premještanjem dijela opreme u zemlje za koje procjenjuje da ih SAD neće napasti.
Procjena dolazi usred izvješća da su iranske zalihe projektila uglavnom preživjele američko-izraelsku zračnu kampanju koja je započela 28. veljače te da i dalje iznose oko 70 posto predratne razine.
Teheran je navodno ponovno uspostavio operativni pristup za 30 od ukupno 33 raketna položaja uz Hormuški tjesnac, prema američkim vojnim procjenama koje je u ponedjeljak objavio New York Times.
U međuvremenu, IRGC navodno učvršćuje svoj utjecaj unutar iranske strukture vlasti pod zapovjednikom IRGC-a, general-bojnikom Ahmadom Vahidijem i njegovim užim krugom, dok mirovni pregovori i dalje stoje na mrtvoj točki.
Teheran je jasno dao do znanja da neće pregovarati bez jamstava protiv budućih vojnih napada, uključujući priznanje njegova suvereniteta nad Hormuškim tjesnacem.
Američki predsjednik Donald Trump opisao je u ponedjeljak primirje kao “na masivnom aparatu za održavanje života”, uz “jedan posto šanse” da opstane.
Dosljedno inzistiranje teheranskog režima na međunarodnom priznanju suvereniteta nad tjesnacem predstavlja njegovo najvažnije sredstvo odvraćanja, smatra ISW.
Takav ishod, prema think tanku, imao bi ozbiljne posljedice za globalnu trgovinu, osobito za zaljevske države koje ovise o pomorskim rutama.
Nijedna strana ne želi popustiti
Glavni iranski pregovarač izjavio je u utorak da Washington mora prihvatiti najnoviji teheranski mirovni plan ili se suočiti s neuspjehom, nakon što je Trump upozorio da je primirje u bliskoistočnom ratu na rubu kolapsa.
Rat, koji je izbio prije više od dva mjeseca, proširio se diljem Bliskog istoka i uzdrmao globalno gospodarstvo unatoč primirju, utječući na stotine milijuna ljudi diljem svijeta.
Obje strane odbile su učiniti ustupke i više puta zaprijetile nastavkom borbi.
“Nema alternative osim prihvaćanja prava iranskog naroda kako su navedena u prijedlogu od 14 točaka. Svaki drugi pristup bit će potpuno bez rezultata, samo jedan neuspjeh za drugim”, napisao je Mohammad Bagher Ghalibaf na platformi X.
“Što više budu odugovlačili, to će američki porezni obveznici više platiti.”
Pentagon je u utorak objavio da je cijena rata narasla na gotovo 29 milijardi dolara (24,7 milijardi eura) — oko 4 milijarde dolara više nego što je procijenjeno prije dva tjedna.
Iran je poslao svoj najnoviji prijedlog kao odgovor na raniji američki plan, čiji detalji ostaju ograničeni. Medijski izvještaji navode da je američki plan uključivao memorandum o razumijevanju na jednoj stranici, s ciljem okončanja sukoba i uspostave okvira za pregovore o iranskom nuklearnom programu.
Iransko ministarstvo vanjskih poslova priopćilo je da njihov odgovor poziva na okončanje rata na svim frontama, uključujući Libanon, prekid američke pomorske blokade iranskih luka te oslobađanje iranske imovine zamrznute u inozemstvu zbog dugogodišnjih sankcija.
No Trump je odbacio odgovor Teherana kao “potpuno neprihvatljiv”, poručivši da će SAD ostvariti “potpunu pobjedu” nad Iranom te da je primirje, koje je zaustavilo borbe dulje od mjesec dana, na posljednjim nogama.
Američki predsjednik potom je prije odlaska na put u Kinu u utorak izjavio da će imati “dug razgovor” s kineskim predsjednikom Xi Jinpingom o Iranu, ali da mu pomoć Pekinga nije potrebna za okončanje rata.
Glasnogovornik iranskog ministarstva obrane Reza Talaei-Nik rekao je da, ako SAD odbije diplomatski put, “mora očekivati ponavljanje svojih poraza na vojnom bojištu”.
