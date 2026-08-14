Vatrogasci objavili najnovije informacije o stanju na požarištima

"Iza nas je jedna iznimno teška noć, ali trenutno je situacija kod Lokve Rogoznice povoljna jer nema širenja požara. Ima puno izdimljavanja, ali nema aktivne vatre. Vatrogasci saniraju rubove požarišta kao i opožarene kuće. Moram pohvaliti suradnju sa svim dionicima sustava domovinske sigurnosti, koji su uz vatrogasce aktivno radili na ovom požaru", rekao je glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.