KATASTROFALNI POŽARI
Vatrogasci objavili najnovije informacije o stanju na požarištima
Situacija na požarištu kod Lokve Rogoznice jutros je povoljnija, nema širenja požara, a vatrogasci saniraju rubove požarišta i opožarene kuće.
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Situacija na požaru kod Lokve Rogoznice, koji je izbio 13. kolovoza u večernjim satima, trenutno je povoljnija i nema daljnjeg širenja vatre, izvijestila je Hrvatska vatrogasna zajednica. Požar je zahvatio travu, nisko raslinje i borovu šumu na zasad procijenjenoj površini od oko 900 hektara.
Vatra je izbila neposredno uz objekte, a zbog jakog vjetra brzo se širila. Vatrogasci su zaprimili dojave o opožarenim kućama u naseljima Ivašnjak, Staro Selo, Pod Vajle, Nemira, Stanići i Medići. Uništen je i veći broj automobila, dok su ekipe Hitne medicinske službe zbrinule više osoba.
Na požarištu je angažirano 210 vatrogasaca sa 61 vatrogasnim vozilom. Uz snage iz Splitsko-dalmatinske županije, na požarište su, prema zapovijedi glavnog vatrogasnog zapovjednika, upućene i dodatne snage iz vatrogasnih zajednica Bjelovarsko-bilogorske županije, Krapinsko-zagorske, Zadarske i Dubrovačko-neretvanske županije.
Oko 6 sati na požarište su poslani i protupožarni zrakoplovi Canadair CL-415, no potom su preusmjereni na Pelješac. Na području Lokve Rogoznice i Omiša sada djeluju tri Air Tractora.
"Iza nas je jedna iznimno teška noć, ali trenutno je situacija kod Lokve Rogoznice povoljna jer nema širenja požara. Ima puno izdimljavanja, ali nema aktivne vatre. Vatrogasci saniraju rubove požarišta kao i opožarene kuće. Moram pohvaliti suradnju sa svim dionicima sustava domovinske sigurnosti, koji su uz vatrogasce aktivno radili na ovom požaru", rekao je glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
Požar na Pelješcu
U jutarnjim satima izbio je i požar na području Kune Pelješke na poluotoku Pelješcu u Dubrovačko-neretvanskoj županiji. Gori trava, nisko raslinje i borova šuma.
Na požarište su upućene snage Vatrogasne zajednice Dubrovačko-neretvanske županije i Intervencijske vatrogasne postrojbe Dubrovnik. Snage koje su prvotno bile upućene prema Omišu – Vatrogasna zajednica Šibensko-kninske županije, Vatrogasna zajednica Koprivničko-križevačke županije i Vatrogasna zajednica Grada Zagreba – preusmjerene su na Pelješac.
Iz zraka na požaru djeluju četiri protupožarna zrakoplova CL-415.
"Požar je aktivan, a situaciju otežava jak vjetar. Objekti su za sada obranjeni, a potrebe za evakuacijom trenutno nema. Cilj nam je spriječiti širenje požara prema objektima i dalje u pravcu Trstenika", rekao je zapovjednik Vatrogasne zajednice Dubrovačko-neretvanske županije Stjepan Simović.
Glavni vatrogasni zapovjednik zapovjedio je i pokretanje izvanredne dislokacije iz Vatrogasne zajednice Zagrebačke županije. Vatrogasci će biti smješteni u Vučevici, u Vatrogasnom centru za edukaciju i tehnološki razvoj Split, odakle će prema potrebi biti raspoređivani.
Zbog vremenskih uvjeta koji pogoduju izbijanju požara raslinja, posebno jakog vjetra na priobalju, Hrvatska vatrogasna zajednica pozvala je građane na oprez te podsjetila na zabranu paljenja vatre u prirodi.
Tijek događaja u Dalmaciji pratimo OVDJE.
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