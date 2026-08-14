Anušić o požaru kod Omiša: Ako bude potrebno, vojska je spremna!

Ministar je naveo kako su od sinoć u komunikaciji s premijerom Plenkovićem i glavnim vatrogasnim zapovjednikom Tucakovićem te napomenuo kako je vojska sudjelovala u svakom dosadašnjem požaru kada su na požarištu prisutni kanaderi, s obzirom na to da su kanaderi i piloti sastavnica Hrvatskog ratnog zrakoplovstva.