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"OČEKUJEMO POZIV"

Anušić o požaru kod Omiša: Ako bude potrebno, vojska je spremna!

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Hina
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14. kol. 2026. 11:51
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05.08.2026., Knin - Dolazak visokih duznosnika na obiljezavanje 31. obljetnice vojno-redarstvene operacije Oluja. Photo: Igor Soban/PIXSELL
Igor Soban/PIXSELL

Potpredsjednik Vlade i ministar obrane Ivan Anušić rekao je kako je kopnena vojska spremna pomoći na požarištu na omiškom području ako će za to postojati potreba, istaknuvši kako su kanaderi i piloti već angažirani.

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"Hoće li biti potrebno poslati kopnenu vojsku, u ovom trenutku smo u komunikaciji, koordiniramo se. Ako bude bilo potrebno, vojska je spremna", rekao je Anušić u izjavi za medije.

Dodao je kako se jutros čuo s načelnikom Glavnog stožera te ponovio kako su spremni izaći i pomoći ako ih pozovu, a ako neće biti takve potrebe, vojska i dalje pomaže u gašenju kanaderima.

Ministar je naveo kako su od sinoć u komunikaciji s premijerom Plenkovićem i glavnim vatrogasnim zapovjednikom Tucakovićem te napomenuo kako je vojska sudjelovala u svakom dosadašnjem požaru kada su na požarištu prisutni kanaderi, s obzirom na to da su kanaderi i piloti sastavnica Hrvatskog ratnog zrakoplovstva.

Anušić, koji danas sudjeluje na obilježavanju Dana sjećanja na razmjenu logoraša u Nemetinu, također je također rekao kako se oko 10 sati u Omišu sastaje Stožer civilne zaštite te da će, ako će biti potrebno, i on kasnije otići do Omiša.

Tijek događaja pratimo OVDJE.

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Teme
ivan anušić omiš požar požar omiš požar u omišu

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