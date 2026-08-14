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teške opekline

Među teško ozlijeđenima i 17-godišnjakinja, sedmero ljudi bori se za život

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Hina
|
14. kol. 2026. 12:19
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Veliki požar koji je buknuo u mjestu Lokva Rogoznica kod Omisa. Photo: Ivana Ivanovic/PIXSELL
Ivana Ivanovic/PIXSELL

U splitskom KBC-u pomoć je nakon katastrofalnog požara na omiškom području zatražilo 36 osoba, a njih 14 je hospitalizirano. Desetero pacijenata nalazi se na jedinicama intenzivne skrbi, dok je sedmero životno ugroženo.

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Mirela Pavičić Ivelja iz KBC-a Split istaknula je da je liječenje pacijenata s opeklinama iznimno zahtjevno.

"Od 36 osoba koje su zatražile pomoć u splitskom KBC-u, 14 ih je hospitalizirano, od kojih 10 u jedinicama intenzivne skrbi. Od tih 10 bolesnika, sedam je životno ugroženo", rekla je, kako prenosi tportal.

Dodala je da su liječnici od noći u stalnom kontaktu s Ministarstvom zdravstva te da je već počela organizacija premještaja dijela pacijenata u zagrebačke bolnice.

"Skrb za pacijente s opeklinama vrlo je kompleksna. Već od noći smo u bliskoj koordinaciji s Ministarstvom zdravstva i radimo na premještaju dijela tih pacijenata prema zagrebačkim bolnicama kako bi svi ozlijeđeni dobili najbolju moguću skrb", rekla je.

Naglasila je i dobru koordinaciju KBC-a Split sa Splitsko-dalmatinskom županijom, policijom, Civilnom zaštitom i Ministarstvom zdravstva. "Iza nas je teška noć, ali odlična koordinacija svih službi olakšala je ovaj težak posao", poručila je.

Prema informacijama portala Index.hr među teško ozlijeđenima nalazi se i 17-godišnjakinja, a većina pacijenata smještenih na intenzivnoj skrbi zadobila je teške opekline.

Razvoj situacije pratimo OVDJE.

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Teme
kbc split požar u omišu

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