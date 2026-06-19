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SPORNE SOCIJALNE MJERE

AfD povećava prednost pred demokršćanima: Svim vladinim strankama pada popularnost

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Hina
|
19. lip. 2026. 13:41
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AFP
JOHN MACDOUGALL/AFP

Desno-populistička stranka Alternativa za Njemačku (AfD) jača u svim relevantnim ispitivanjima javnog mnijenja i sada se ustalila na prvom mjestu po popularnosti političkih stranaka, javljaju njemački mediji u petak.

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Redovito ispitivanje javnog mnijenja javnog servisa ZDF "Politički barometar“ pokazuje da AfD uživa prednost od četiri postotna boda ispred vladajuće demokršćanske Unije CDU/CSU.

Na pitanje: “Koga bi birali da se sljedeće nedjelje održavaju parlamentarni izbori“, 28 posto ispitanih je izabralo AfD, Uniju CDU/CSU 24 posto čime se razlika u usporedbi s prošlim ispitivanjem povećala za dva postotna boda.

Na trećem mjestu se s 13 posto nalazi manji partner u vladi Friedricha Merza, Socijaldemokratska stranka Njemačke (SPD). Iz nje s 12 i 11 posto slijede stranke Zeleni i Ljevica.

Vladine stranke gube na popularnosti

U ispitivanjima javnog mnijenja drugih instituta AfD ostvaruje još bolje rezultate. U ispitivanju instituta Insa i YouGov, AfD podržava 29 posto ispitanih dok je Unija na drugom mjestu s 22 odnosno 20 posto.

Vladine stranke gube na popularnosti usprkos tome što su od dolaska na vlast učinile značajne korake u smanjenju neregulirane migracije, pri čemu je ograničenje useljavanja jedan od glavnih aduta oporbenog AfD-a

Pokrajinski izbori u rujnu

U rujnu se u nekoliko saveznih pokrajina na istoku zemlje održavaju izbori za pokrajinske parlamente gdje se očakuje pobjeda AfD-a a u Saskoj-Anhaltu se računa i s apsolutnom većinom i postavljanjem prvog pokrajinskg premijera iz redova AfD-a. 

Ispitivanje "Politički barometar“ je istodobno pokazalo nespremnost građana na prihvaćanje tereta koje sa sobom donose planirane reforma socijalnog sustava aktualne demokršćansko-socijaldemokratske vlade.

Samo 25 posto ispitanih je spremno na podnošenje financijskog tereta koje bi sa sobom donijele sveobuhvatne reforme mirovinskog, zdravstvenog i sustava socijelne skrbi koje planira vlada Friedricha Merza.

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Teme
afd cdu/csu ekstremna desnica friedrich merz njemačka radikalna desnica

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