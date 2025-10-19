Oglas

Afganistan i Pakistan dogovorili prekid vatre

Hina
19. lis. 2025. 07:27
Pakistanski vojnici
Sajjad QAYYUM / AFP

Afganistan i Pakistan dogovorili su trenutni prekid vatre na pregovorima u Dohi, objavilo je katarsko ministarstvo vanjskih poslova.

Tijekom pregovora koji su započeli u subotu u Dohi, "dvije su se strane dogovorile o trenutnom prekidu vatre i uspostavljanju mehanizama za učvršćivanje trajnog mira i stabilnosti", objavilo je katarsko ministarstvo vanjskih poslova u izjavi objavljenoj u nedjelju na X-u.

Uvjeti sporazuma nisu objavljeni, ali će između afganistanskih i pakistanskih dužnosnika uslijediti sastanci kako bi se osigurala njegova provedba.

Pakistanski ministar obrane Khawaja Asif nešto kasnije je potvrdio da je postignut sporazum o prekidu vatre i rekao da će se dvije strane ponovno sastati u Istanbulu 25. listopada.

Pregovorima su posredovali Katar i Turska.

Pakistan i Afganistan u Dohi su nastojali nastoje riješiti sukobe u kojima su proteklog tjedna poginuli deseci, a ranjene stotine ljudi u najgorem sukobu između tih dviju azijskih zemalja otkako su talibani preuzeli vlast u Kabulu 2021. godine.

Do žestokih kopnenih borbi između nekadašnjih saveznika, kao i do pakistanskih zračnih napada preko njihove sporne granice duge 2600 km, došlo je nakon što je Islamabad zatražio da Kabul obuzda militante koji su pojačali napade u Pakistanu, rekavši da djeluju iz utočišta u Afganistanu.

afganistan pakistan prekid vatre

