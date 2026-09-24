Kupci o sidrenim cijenama u dućanima: "Ne gledam ih. Samo trpam u kolica pa se onesvijestim na blagajni"

"Ispočetka sam gledao te sidrene cijene, ali me brzo ta masa brojeva počela ubijati u pojam. Daj mi samo cijenu litre soka ili kilograma brašna da znam koliko moram platiti, a ne koliko bih to platio prije godinu dana. Iskreno, to mi ništa ne znači. A sad kad isto uvedu u kafiće, ne znam što bih trebao. Neću ustati od stola i otići u drugi kafić ako vidim da je u ovom kava skuplja nego prije mjesec dana. Osim ako nije baš skuplja od pive", kazao nam je Robert.