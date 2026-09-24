GOMILA BROJKI
Kupci o sidrenim cijenama u dućanima: "Ne gledam ih. Samo trpam u kolica pa se onesvijestim na blagajni"
Od 15. svibnja prošle godine na snazi je odluka Vlade o objavi cjenika i isticanju dodatne, odnosno sidrene cijene kao mjera izravne kontrole cijena u trgovini na malo, a od 1. listopada isti propis važit će i za sve pružatelje usluga.
Zbog toga je puno nezadovoljstva među ugostiteljima i obrtnicima koji tvrde da će im taj propis donijeti samo dodatne administrativne probleme i visoke troškove zbog obveze redovnog obnavljanja cjenika, posebno onih na mrežnim stranicama koji će morati biti ažurirani svakodnevno.
Od 1. listopada i oni će, kako to od svibnja prošle godine već rade trgovci, morati uz aktualne cijene proizvoda ili usluga u svojim cjenicima, letcima, katalozima, na plakatima, mrežnim stranicama i u digitalnom oglašavanju istaknuti i sidrenu cijenu proizvoda ili usluge. A sidrena cijena bit će ona koja je bila 10. rujna ove godine.
"Sidrenje ne štiti od divljanja cijena"
Lani u svibnju odluka o objavi cjenika i isticanju dodatne (sidrene) cijene donesena je kao mjera izravne kontrole cijena u trgovini na malo. Datum sidrenja cijena, koji je i danas istaknut pored važećih cijena artikala, bio je 2. svibnja 2025. godine.
Kada je stupio na snagu taj propis, predsjednica Hrvatske udruge za zaštitu potrošača (HUZP) Ana Knežević rekla nam je - a isto nam ponovila i ovih dana povodom uvođenja istog propisa ugostiteljima i obrtnicima - kako isticanje sidrenih cijena više zbunjuje potrošače nego što pomaže u zaštiti od "divljanja" cijena.
Odlazak u trgovinu k'o znanstvena ekspedicija
I onomad i sada upozorila je na slučajeve kada na etiketama s cijenama u trgovinama, a pogotovo u katalozima trgovačkih lanaca, uz jedan proizvod stoje čak tri ili četiri različite cijene: redovna, akcijska (ako je artikl na akcijskoj prodaji), ograničena (ako je artikl s popisa proizvoda kojima je Vlada ograničila cijene) i na koncu - sidrena.
"Zbog isticanja previše vrsta cijena odlazak u trgovinu postaje znanstvena ekspedicija", rekla je lani predsjednica HUZP-a.
Ovih dana kazala je kako je HUZP s razlogom upozoravao da će biti problema.
"Ljudi su nam se javljali, bili su zbunjeni. Fontovi kojima su bile ispisane cijene bili su presitni, a bile su istaknute i po četiri cijene za jedan proizvod. Kod nas se sve radi samo da se kaže kako se nešto radi bez obzira na to kako će ispasti. Potrošači od toga nemaju nikakve koristi. Vidite i sami da inflacija i dalje raste."
Previše brojki na maloj etiketi
Primjeri iz kataloga trgovačkih lanaca svjedoče tomu: previše cijena, štoviše - previše brojki stisnutih na malom prostoru, pogotovo ako se računa da ondje stoji i gramaža ili litraža proizvoda, sidreni datum i rok trajanja akcije ako je proizvod na akcijskoj prodaji.
Primjerice, na etiketi s cijenom mješavine za kolače u jednom trgovačkom centru čak je dvanaest brojki: dan, mjesec i godina sidrenja cijene, sidrena cijena, dvije brojke koje označavaju raspon gramaže proizboda i dvije cijene u tom rasponu gramaže, stopa sniženja proizvoda, aktualna cijena i na kraju puna cijena bez sniženja.
"Iskreno, ta mi cijena ništa ne znači"
Naravno, važeće cijene svuda su otisnute većim i debljim fontom, ali količina brojki "ubija u pojam" kako nam je to rekao jedan od troje Zagrepčana koje smo priupitali što misle o sidrenim cijenama u trgovinama i obraćaju li uopće pažnju na njih nakon što su istaknute prije godinu i pol dana.
"Ispočetka sam gledao te sidrene cijene, ali me brzo ta masa brojeva počela ubijati u pojam. Daj mi samo cijenu litre soka ili kilograma brašna da znam koliko moram platiti, a ne koliko bih to platio prije godinu dana. Iskreno, to mi ništa ne znači. A sad kad isto uvedu u kafiće, ne znam što bih trebao. Neću ustati od stola i otići u drugi kafić ako vidim da je u ovom kava skuplja nego prije mjesec dana. Osim ako nije baš skuplja od pive", kazao nam je Robert.
"Ne shvaćam čemu služe"
"Ja uopće ne gledam cijene, samo trpam u kolica pa se onesvijestim kad dođem na blagajnu" - ispalila je k'o iz topa Ana, naravno uz smijeh.
Potom se uozbiljila i rekla nam kako ne obraća pažnju na sidrene cijene.
"Znam što su, ali ne shvaćam čemu služe. Vidim samo puno ispisanih brojeva ispod proizvoda koji najviše zbunjuju starije ljude. A njima je najviše stalo da ih vide i usporede. Mislim da će najgore proći ugostitelji. Njima će napraviti strašan kaos kad im uvedu tu obavezu."
Gordana pak kaže kako obraća pažnju na sidrene cijene samo kad prelistava kataloge trgovačkih lanaca.
"U trgovini obično nastojim što prije obaviti kupovinu pa se ne zamaram time. Ako nešto moram kupiti - kupim. Isto tako, znam u kojim kafićima su cijene previsoke, a u kojima normalne pa neću razbijati glavu time koliko je što koštalo prije par mjeseci. A kod iste frizerke idem godinama tako da znam sve njene sidrene cijene", kaže.
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