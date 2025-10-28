Albanska AI ministrica "trudna" s 83 djece, Edi Rama: Radit će u parlamentu

U zemlji gdje se često govori o nepotizmu, čini se da ga je sada — uz dozu ironije — usvojila i umjetna inteligencija. Albanski premijer Edi Rama objavio je da je Diella, prva svjetska ministrica umjetne inteligencije, “trudna s 83 djece”.
Oglas
Albanski premijer Edi Rama objavio je da je Diella, prva svjetska ministrica umjetne inteligencije, “trudna s 83 djece”.
Govoreći u Berlinu, Rama je rekao da će Diella uskoro “roditi” djecu koja će pomagati pojedinim zastupnicima u parlamentu.
“Ta će djeca posjedovati znanje svoje majke”, rekao je Rama, a prenio Independent.
Albanian Prime Minister Edi Rama announces that his AI minister, Diella, is “pregnant” and will “give birth” to 83 AI “kids.”— Pop Base (@PopBase) October 26, 2025
The AI “kids” will serve as assistants to each of the 83 members of the Socialist Party of Albania. pic.twitter.com/9BOkFcvNSB
Što će raditi AI obitelj?
Njihova će uloga uključivati sudjelovanje u parlamentarnim sjednicama, vođenje zapisnika, informiranje zastupnika o tome kako reagirati i sažimanje rasprava.
Diella je prvotno predstavljena kao projekt s ciljem borbe protiv korupcije te poticanja transparentnosti i inovacija unutar Ramine vlade.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas