Albanska AI ministrica "trudna" s 83 djece, Edi Rama: Radit će u parlamentu

U zemlji gdje se često govori o nepotizmu, čini se da ga je sada — uz dozu ironije — usvojila i umjetna inteligencija. Albanski premijer Edi Rama objavio je da je Diella, prva svjetska ministrica umjetne inteligencije, “trudna s 83 djece”.

Govoreći u Berlinu, Rama je rekao da će Diella uskoro “roditi” djecu koja će pomagati pojedinim zastupnicima u parlamentu.

“Ta će djeca posjedovati znanje svoje majke”, rekao je Rama, a prenio Independent.

Albanian Prime Minister Edi Rama announces that his AI minister, Diella, is “pregnant” and will “give birth” to 83 AI “kids.”



The AI “kids” will serve as assistants to each of the 83 members of the Socialist Party of Albania. pic.twitter.com/9BOkFcvNSB — Pop Base (@PopBase) October 26, 2025





Što će raditi AI obitelj?

Njihova će uloga uključivati sudjelovanje u parlamentarnim sjednicama, vođenje zapisnika, informiranje zastupnika o tome kako reagirati i sažimanje rasprava.

Diella je prvotno predstavljena kao projekt s ciljem borbe protiv korupcije te poticanja transparentnosti i inovacija unutar Ramine vlade.