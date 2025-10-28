Oglas

presedan

Albanska AI ministrica "trudna" s 83 djece, Edi Rama: Radit će u parlamentu

N1 Info
28. lis. 2025. 15:31
Edi Rama, albanski premijer
JOHN THYS / AFP

U zemlji gdje se često govori o nepotizmu, čini se da ga je sada — uz dozu ironije — usvojila i umjetna inteligencija. Albanski premijer Edi Rama objavio je da je Diella, prva svjetska ministrica umjetne inteligencije, “trudna s 83 djece”.

Govoreći u Berlinu, Rama je rekao da će Diella uskoro “roditi” djecu koja će pomagati pojedinim zastupnicima u parlamentu.

“Ta će djeca posjedovati znanje svoje majke”, rekao je Rama, a prenio Independent.



Što će raditi AI obitelj?

Njihova će uloga uključivati sudjelovanje u parlamentarnim sjednicama, vođenje zapisnika, informiranje zastupnika o tome kako reagirati i sažimanje rasprava.

Diella je prvotno predstavljena kao projekt s ciljem borbe protiv korupcije te poticanja transparentnosti i inovacija unutar Ramine vlade.

AI ministrica albanija albanski parlament edi rama umjetna inteligencija

