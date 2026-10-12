Filozofkinja Susan Neiman "vraća" se zlu: Što nam Trumpova era govori o svijetu u kojem živimo?

Kanibali se pojavljuju već na prvim stranicama knjige, samo da bi ih Neiman odmah sklonila u stranu. Producent jednog britanskog podcasta želio je s Neiman razgovarati o slučaju kanibalizma, a ona je odbila. Kanibali, serijske ubice i ljudi koji uživaju u nanošenju bola drugima gotovo savršeno odgovaraju popularnoj predstavi zla, ali Neiman smatra da nam upravo zato ne pomažu mnogo. Rijetki su i dovoljno daleki od iskustva većine ljudi da se uz njih možemo osjećati moralno sasvim sigurno. Mnogo je teže govoriti o odlukama koje izgledaju administrativno ili politički uobičajeno, recimo o pokretanju rata kako bi se ostalo na vlasti ili ukidanju pomoći od koje zavise životi siromašnih kako bi se smanjili porezi bogatima. "Uvijek bismo radije zlo izbacili iz sebe nego ga ispitali", piše Neiman. Kada je ono rezervirano za sadiste i čudovišto, pitanje vlastitog sudjelovanja gotovo se i ne postavlja.