Oglas

Ilhan Omar

Američka zastupnica: Trump prijeti nezakonitim napadom na Iran. To neće donijeti ništa osim nepotrebne smrti i razaranja

author
N1 Info
|
20. velj. 2026. 19:17
Rep. Ilhan Omar (D-MN) speaks during a press conference at the Karmel Mall on January 28, 2026 in Minneapolis, Minnesota
Brandon Bell / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

"Američki narod ne želi rat", poručila je Ilhan Omar, dok Donald Trump gomila vojne snage oko Irana i razmatra nove zračne udare, nakon lanjskog bombardiranja iranskih nuklearnih postrojenja.

Oglas

"Američki narod ne želi rat", poručila je Ilhan Omar, članica progresivnog krila Demokratske stranke, u objavi na svom X profilu. Bila je kritična prema predsjedniku Donaldu Trumpu, koji i dalje gomila američke vojne snage oko Irana.

"Trump prijeti nezakonitim napadom na Iran. To neće donijeti ništa osim nepotrebne smrti i razaranja", dodala je članica Kongresa za Minnesotu.

"Ne smijemo dopustiti ratnim huškačima da zaobiđu ovlasti Kongresa. Ne ratu s Iranom."

Teme
Donald Trump Ilhan Omar Iran Rat s Iranom Vojna prijetnja

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ