Američka zastupnica: Trump prijeti nezakonitim napadom na Iran. To neće donijeti ništa osim nepotrebne smrti i razaranja

"Američki narod ne želi rat", poručila je Ilhan Omar, dok Donald Trump gomila vojne snage oko Irana i razmatra nove zračne udare, nakon lanjskog bombardiranja iranskih nuklearnih postrojenja.
"Američki narod ne želi rat", poručila je Ilhan Omar, članica progresivnog krila Demokratske stranke, u objavi na svom X profilu. Bila je kritična prema predsjedniku Donaldu Trumpu, koji i dalje gomila američke vojne snage oko Irana.
The American people do not want war.— Rep. Ilhan Omar (@Ilhan) February 20, 2026
Trump is threatening an illegal strike on Iran. This will do nothing but bring needless death and destruction.
We cannot let warmongers override Congress's power. No war with Iran.
"Trump prijeti nezakonitim napadom na Iran. To neće donijeti ništa osim nepotrebne smrti i razaranja", dodala je članica Kongresa za Minnesotu.
"Ne smijemo dopustiti ratnim huškačima da zaobiđu ovlasti Kongresa. Ne ratu s Iranom."
