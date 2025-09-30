Američki ministar rata: "Era politički korektnog, pretjerano osjetljivog vodstva završava upravo sada"

Počeo je iznenadni sastanak više od 800 američkih generala i admirala u bazi Quantico u Virginiji. Okupljenima se obratio američki ministar rata Pete Hegseth, koji je jasno naglasio da planira radikalno promijeniti smjer vojne politike SAD-a.
Pete Hegseth započeo je svoj govor pred visokim vojnim čelnicima, navodeći prioritete Ministarstva rata: "Era Ministarstva obrane je gotova", rekao je, "Da bismo osigurali mir, moramo se pripremiti za rat“, dodao je Hegseth, tvrdeći da je "vođenje rata" jedina misija Ministarstva rata, prenosi Al Jazeera.
Hegseth je proglasio i kraj "politički korektnog“ vođenja u američkoj vojsci. Kaže da se njegov govor u mnogim aspektima tiče "ispravljanja desetljeća propadanja". Prema riječima šefa Pentagona, vojni sustav je promicao previše vođa iz pogrešnih razloga, temeljem rase, rodnih kvota i "povijesnih prvih".
"Era politički korektnog, pretjerano osjetljivog vodstva koje ‘ne smije nikoga povrijediti’ završava upravo sada na svim razinama", rekao je, dodajući da ublažava disciplinska pravila i slabi zaštite protiv zlostavljanja.
SECRETARY OF WAR HEGSETH sends a direct message to America's enemies:— Fox News (@FoxNews) September 30, 2025
"FAFO. If necessary, our troops can translate that for you." pic.twitter.com/u1U8xfUHCs
Hegseth poziva vojno vodstvo da "uzme njegove smjernice"
Također im je rekao da "učine časnu stvar i daju ostavku“ ako im se ne sviđa njegov pristup oružanim snagama: "Treba nam preuzimatelja rizika i agresivnih vođa te kultura koja vas podržava."
Spomenuo je i otkaze viših časnika otkako je preuzeo dužnost, koje u govoru stalno opisuje kao "woke odjel" prije njegovog dolaska:
"Racional za mene bio je jednostavan: gotovo je nemoguće promijeniti kulturu s istim ljudima koji su pomogli stvoriti ili čak profitirali od te kulture", rekao je, napominjući da će se dogoditi još promjena na čelnim mjestima, prenosi Al Jazeera.
