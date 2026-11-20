KUSTURIČIN DOKUMENTARAC
Rusija ih pet godina brutalno napada, a sada Putin Ukrajincima poručuje: "Prijeđite na našu stranu"
Ruski predsjednik Vladimir Putin pozvao je Ukrajince da se priklone Rusiji i poručio da dva naroda moraju razmišljati o zajedničkoj budućnosti. Izjave je dao u intervjuu redatelju Emiru Kusturici za dokumentarni film o ruskom patrijarhu Kirilu.
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"Želio bih reći: prijeđite na našu stranu, jer je to naša zajednička strana. Prijeđite na zajedničku stranu, na pravu stranu povijesti", poručio je Vladimir Putin, piše ruski list Vedomosti.
Govoreći o odnosima Rusije i Ukrajine, ruski predsjednik ustvrdio je da, unatoč ratu, treba razmišljati o budućim generacijama.
"Što god se događalo, kakve god tragedije danas proživljavali, moramo razmišljati o budućnosti, o budućnosti svoje djece i shvatiti da, ako želimo biti snažni, važni i imati uvjete za dobar razvoj, naravno da moramo biti zajedno", izjavio je.
Prema pisanju Vedomosti, kako prenosi N1 BiH, Putin je pritom naglasio da ne govori o ujedinjenju Rusije i Ukrajine u jednu državu.
Putin optužio ukrajinsko vodstvo za nacionalizam
Ruski predsjednik optužio je ukrajinsko vodstvo za nacionalizam, ustvrdivši da postoji jasna razlika između domoljublja i nacionalizma.
"Domoljubi vole svoju zemlju, a nacionalisti mrze druge narode", rekao je Putin.
Ponovio je i tvrdnju da zapadne zemlje koje podupiru Ukrajinu nastoje oslabiti Rusiju i podrediti je vlastitim interesima.
Njegove izjave dolaze u jeku rata koji je Rusija pokrenula invazijom na Ukrajinu u veljači 2022. godine.
Kusturica snimio dokumentarac o ruskom patrijarhu
Putinove izjave dio su dokumentarnog filma "Naše krštenje. Poglavar", koji je Kusturica snimio povodom 80. rođendana ruskog patrijarha Kirila.
Sudjelovanje ruskog predsjednika potvrdio je glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov, koji je razgovor opisao kao intervju o vjeri i ulozi patrijarha.
Putin je govorio i o Ruskoj pravoslavnoj crkvi, ističući njezinu važnost u oblikovanju ruskog nacionalnog identiteta i državnosti te suradnji države i crkve.
U filmu sudjeluju i ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov, premijer Mihail Mišustin te srpski patrijarh Porfirije.
Kusturica se i ranije sastajao s Putinom te javno podržavao njegove političke stavove. Tijekom susreta u Kremlju 2024. godine rusku invaziju na Ukrajinu opisao je kao "borbu za sve nas".
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