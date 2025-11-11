Američki Senat podržao mjere potrebne za okončanje najduže blokade vlade

U trenutku objave o osvajanju zakona većina senatora je već napustila prostoriju. No, oni koji su ostali pljeskom su pozdravili odluku koja bi trebala donijeti olakšanje za oko 1,4 milijuna zaposlenika koji su više od mjesec dana na neplaćenom godišnjem odmoru ili rade bez da su za to primili plaću te za milijune drugih Amerikanaca. To bi trebao biti i kraj kaosa u američkim zračnim lukama, gdje su zbog nedostatka kontrolora leta bili prisiljeni otkazati 2000 letova, a više od 7000 ih je bilo u kašnjenju.