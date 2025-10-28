ANALIZA STRUČNJAKA
Ratni brodovi u regiji, zeleno svjetlo CIA-i za tajne operacije: Sprema li SAD novi rat?
Američki ratni brodovi u regiji, zeleno svjetlo za tajne operacije i smrtonosni napadi na ono što Trumpova administracija naziva „narko-teroristima“ — bi li sljedeći potez SAD-a mogao biti napad na Venezuelu?
Predsjednik Donald Trump optužio je predsjednika Nicolása Madura da vodi organiziranu kriminalnu bandu (bez pružanja dokaza) i odbio odgovoriti na pitanje ima li CIA ovlasti da ga likvidira.
S druge strane, venezuelanski čelnik optužio je Trumpa da pokušava izvršiti promjenu režima i da „fabricira novi vječni rat“ protiv njegove zemlje, te se obratio američkom narodu s pozivom na mir.
Retorika koja dolazi iz Bijele kuće, u kombinaciji s prisutnošću ratnih brodova u regiji, potaknula je pitanja o mogućem oružanom sukobu između SAD-a i Venezuele.
Što rade američki ratni brodovi?
Pristajanje razarača s navođenim projektilima USS Gravely u glavnom gradu Trinidada i Tobaga – svega 25 milja od obale Venezuele – posljednji je incident koji je dodatno zaoštrio napetosti.
Vlada Venezuele osudila je dolazak broda i nazvala ga provokacijom od strane Trinidada i Tobaga te SAD-a.
Najveći ratni brod na svijetu, nosač zrakoplova USS Gerald R. Ford, također se približava Venezueli.
SAD je priznao da je od rujna izveo najmanje sedam napada na brodove u blizini Venezuele za koje tvrdi da su prevozili drogu, pri čemu je poginulo najmanje 32 ljudi.
Venezuelanska vlada tvrdi da su napadi ilegalni, da predstavljaju ubojstva i čine djela agresije.
Ranije ovog mjeseca Trump je potvrdio da je CIA-i dao ovlasti za izvođenje tajnih operacija – uključujući i one smrtonosne – u Venezueli.
CIA ima dugu povijest djelovanja u Latinskoj Americi, u rasponu od izravnih vojnih angažmana do prikupljanja obavještajnih podataka s minimalnom fizičkom prisutnošću.
Što bi se moglo dogoditi?
Kako bi se procijenilo što slijedi, Sky News je razgovarao s dr. Carlosom Solarom, stručnjakom za sigurnost Latinske Amerike pri obrambenom think-tanku RUSI.
On kaže da razina vojne strategije koju SAD primjenjuje oko Venezuele djeluje „neproporcionalno“ u odnosu na zadatak borbe protiv trgovine drogom.
„Ovakvo gomilanje snaga može sugerirati samo da postoji strateški vojni cilj“, dodao je dr. Solar.
Tvrdi i da uloga CIA-e nije iznenađujuća, budući da SAD često koristi špijunske sposobnosti u državama koje smatra neprijateljskima.
„Ako postoji mogućnost oružanog sukoba, razumljivo je imati najjače obavještajne sposobnosti na terenu.“
Na pitanje što bi se moglo dogoditi, dr. Solar kaže:
„Jedan scenarij je da Trump odobri val preciznih napada dugog dometa na venezuelanski teritorij povezan s operacijama trgovine drogom, što bi na kraju moglo natjerati Madura da uzvrati.“
„Vidjeli smo to početkom godine kada su SAD napale iranska nuklearna postrojenja, a Teheran uzvratio raketiranjem američkih baza u Kataru.“
„Ako SAD odluči djelovati odlučnije, uništavajući sve ključne vojne ciljeve venezuelanskih snaga, Maduro bi mogao odmah kapitulirati i napustiti zemlju. To bi bio najmanje destruktivan scenarij bez većeg destabiliziranja zemlje.“
Što Trump kaže o Venezueli?
Trump je rekao da su razlozi za napade na brodove migracija Venezuelanaca – navodno i bivših zatvorenika – u SAD, te trgovina drogom.
„Odobrio sam iz dva razloga,“ rekao je. „Prvi, ispraznili su svoje zatvore i poslali ljude u Sjedinjene Države... ušli su kroz granicu. I drugi razlog su – droge.“
Optužio je Venezuelu za krijumčarenje ogromnih količina kokaina u SAD i ustvrdio da je Maduro vođa bande Tren de Aragua – tvrdnja koju većina američkih obavještajnih agencija ne podržava.
Trump nije pružio dokaze za tvrdnju o zatvorenicima, a dopisnik Sky Newsa Stuart Ramsay istaknuo je da se droga fentanil, koja razara Ameriku, uglavnom proizvodi u Meksiku, a ne u Venezueli.
„Sada gledamo prema kopnu, jer more već imamo pod kontrolom,“ dodao je Trump – no nije jasno na koje bi se akcije to moglo odnositi.
Pentagon je nedavno obavijestio Kongres da je predsjednik zaključio kako su SAD uključene u „unutarnji oružani sukob“ s narko-kartelima.
Na pitanje ima li CIA ovlasti da pogubi Madura – što bi bio ogroman oblik intervencije – Trump je odbio odgovoriti, rekavši samo:
„Mislim da Venezuela osjeća pritisak.“
Što kaže venezuelanski čelnik?
Maduro je na vlasti od 2013., uključujući reizbore koji su bili obilježeni optužbama za prijevaru.
Posljednje desetljeće zemlju pogađaju hiperinflacija i humanitarna kriza zbog koje je procijenjeno osam milijuna Venezuelanaca napustilo zemlju.
Kako se nosač zrakoplova USS Gerald R. Ford približavao Venezueli, Maduro je optužio američku vladu da „fabricira novi vječni rat“ protiv njegove zemlje.
„Obećali su da se više nikada neće upletati u rat, a sada fabriciraju rat koji ćemo izbjeći,“ rekao je u nacionalnom obraćanju.
„Fabriciraju ekstravagantnu, vulgarno kriminalnu i potpuno lažnu priču,“ dodao je – vjerojatno misleći na Trumpove tvrdnje da je on vođa bande Tren de Aragua i da njegova zemlja krijumčari kokain u SAD.
„Venezuela je zemlja koja ne proizvodi listove kokaina.“
Banda Tren de Aragua, koja potječe iz venezuelanskog zatvora, nije poznata po velikoj ulozi u globalnoj trgovini drogom, već po djelatnostima poput plaćenih ubojstava, iznude i krijumčarenja ljudi.
Venezuela je podnijela žalbu Vijeću sigurnosti UN-a i zatražila odgovornost SAD-a.
