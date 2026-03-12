Amerikanci i Rusi se sastali na Floridi i raspravili "razne teme"

REUTERS/Florion Goga/ilustracija

Ruska i američka delegacija sastale su se u srijedu na Floridi na prvim razgovorima od početka američko-izraelskog rata protiv Irana, a posebni američki izaslanik Steve Witkoff rekao je da su timovi razgovarali o "raznim temama" i složili se da će ostati u kontaktu.

"Timovi su raspravljali o raznim temama i odlučili ostati u kontaktu", objavio je Witkoff na X-u nakon sastanka s Kirilom Dmitrijevim, posebnim izaslanikom ruskog predsjednika Vladimira Putina.

Sastanak se održao nakon što su Sjedinjene Države ovog tjedna nagovijestile ublažavanje sankcija ruskoj nafti, koje su uvedene zbog invazije Moskve na Ukrajinu 2022. godine, kako bi se ublažio rast cijena energenata zbog rata na Bliskom istoku.

Američki predsjednik Donald Trump rekao je ovog tjedna, nakon što je u ponedjeljak telefonski razgovarao s Putinom, da je ruski predsjednik izrazio želju da bude "koristan" u rješavanju sukoba na Bliskom istoku.