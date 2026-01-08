Amerikanci izdali upozorenje: Očekujte "značajan" zračni napad na Ukrajinu

Američko veleposlanstvo u Ukrajini upozorilo je na mogućnost 'značajnog' zračnog napada na Ukrajinu u idućim danima.
Američko veleposlanstvo u Kijevu upozorilo je da je zaprimilo informacije o mogućem 'značajnom zračnom napadu' koji bi se u Ukrajini mogao dogoditi u bilo kojem trenutku tijekom sljedećih nekoliko dana. Upozorenje se odnosi na sva područja zemlje.
Veleposlanstvo poziva američke državljane da budu spremni odmah potražiti sklonište u slučaju oglašavanja zračne uzbune te da unaprijed identificiraju najbliža skloništa, prenosi tportal.
Također se preporučuje instalacija aplikacija za upozorenja na zračne napade, praćenje lokalnih medija i uputa ukrajinskih vlasti, kao i osiguravanje zaliha vode, hrane i lijekova.
Američke vlasti naglašavaju da građani moraju biti spremni brzo prilagoditi svoje planove u slučaju izvanredne situacije.
